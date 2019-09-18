Kritik toplantı bugün yapılıyor! FED’ten indirim bekleniyor

RECEP GENEL/ SÖZCÜ

11 yıl aradan sonra temmuz ayında faiz indirimine giden FED Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül ayı toplantısından yeni bir indirim kararı çıkması bekleniyor.

25 BAZ PUAN İNDİREBİLİR

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, FED'in eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu. Verilerin 50 baz puanlık bir indirim yapacak kadar kötü olmadığını ifade eden Hunter, ancak ekonomik büyümenin daha da yavaşlayabileceğini ve aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime daha gidebileceğini aktardı.

TİCARET SAVAŞI ETKİLİ

Hunter, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ve bunun iş yatırımları ve tüketici güveni üzerinde baskı oluşturmaya başlayabileceğini dile getirdi. Çin'e uygulanacak tarifelerin fiyatları önemli ölçüde etkileyebileceğini ve reel geliri sarsabileceğini anlatan Hunter, küresel ekonomideki zayıflığın devam ettiğinin kanıtlandığını ve bunun ABD'li üreticilerin durumunu kötüleştireceğine dair işaretler olduğunu vurguladı.

“ARTAN PETROL FİYATLARI FED’İN FAİZ İNDİRMESİNE ENGEL OLABİLİR’

S&P Global Ratings ABD Baş Ekonomisti Beth Ann Bovino ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine düzenlenen saldırıdan sonra petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkileyeceğini ifade etti. Bovino, “Artan petrol fiyatları FED'in faiz indirmesine engel olabilir” değerlendirmesi yaptı. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris Rupkey de FED'in faiz indirimlerine gitmesi durumunda enflasyondaki artışın hızlanacağını belirtti. Bu arada dün açıklanan verilere göre ABD'de sanayi

üretimi ağustosta yüzde 0.6 artarak bir yılın en büyük artışını kaydetti, kapasite kullanımı da yüzde 77.9'a yükseldi. Mart ayından beri sanayi üretiminde açıklanan en yüksek veriler, ABD'nin durgunluğa sürüklendiği yönündeki görüşlerin aksine ekonomide canlılığa işaret etti.