Sağlıkçılardan kritik uyarı: Katılım payları artabilir

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Türkiye’deki yaşanan ekonomik dalgalanmadan dolayı kamusal sağlık hizmetlerinde vatandaştan daha fazla katılım bedeli talep edilebileceği uyarısında bulundu.

Bacaksız “Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin büyük oranda ithal olması ve üretimi Türkiye'de yapılanların ise ham maddelerinin ithal olması nedeni ile sağlık harcamaları döviz kurundaki artışından doğrudan etkilenmektedir'' dedi ve şu tespitlerde bulundu:

MALZEME YOK:

“Üniversite Hastaneleri başta olmak üzere kamu hastanelerinde tıbbi malzeme temini noktasında yaşanan sıkıntılar artmıştır. Kamu hastanelerinin içinde bulunduğu ekonomik dar boğaz nedeni ile sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Bazı özel hastaneler kapanırken, bazıları da yönünü yurt dışına çevirmiştir. Ekonomik kriz nedeni ile özel hastanelere gidemeyen vatandaş kamu hastanelerine yönelmekte ve buralarda yığılmalar olmaktadır. Hastanelere yapılan başvurular 2018'in ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2 oranında artmıştır.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN SONUCU:

SGK geçen yılın ilk 11 ayında hastanelere 45 milyar tedavi, eczanelere de 28 milyar lira ilaç parası ödedi. SGK'nın ilaç için kesilen fatura tutarındaki yüzde 23'lük artış ilaçta dışa bağımlığın sonucudur. Çözüm ise yerli ilaç ve aşı üretimidir. Sağlığın birçok alanında kısıntıya gitme kararı alan Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi cihaz alımları, tetkik ve teşhis hizmetleri, ilaç tedariki, sağlık bakım, hasta hizmetleri ve eğitimde kemer sıkma politikasına gideceği belirtilmektedir.

MİLYARLAR HARCANIYOR:

Böylesi bir süreçte siyasi iktidar kamu-özel ortaklığı modeliyle kurulan Şehir Hastaneleri projelerine milyar dolarlar harcamaktadır. Bütçe açığı nedeniyle ek kaynak arayışına girecek olan siyasi iktidar çareyi vatandaşa acı reçete kesmekte bulacaktır. Sağlık başta olmak üzere, kamusal hizmetlerin alımında vatandaştan daha fazla katılım bedeli talep edilmesi gündeme gelecektir. Sosyal devlet anlayışının gereği yerine getirilmeli, herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ihtiyacı olan sağlık hizmeti sağlanmalıdır.”