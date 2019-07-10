Kriz küçük otelleri vurdu

Yabancı turist sayısındaki rekor artış beklentisi ile özellikle 5 yıldızlı otellerin birçoğu yüzde 100'e varan doluluklara ulaşırken, ana portföyü yerli turistlerden oluşan küçük ve butik otellerde ise daralma var. Ekonomik kriz, kurdaki dalgalanmalar ve otel fiyatlarında 2 kata varan fiyat artışları yerli turistin planlarını etkilerken, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi de özellikle sezon başlangıcı olan haziran ayında büyük boşluk yarattı. Sektör temsilcileri, yüksek enflasyon ve ekonomik krizin etkisiyle iç turizmde otellerin yerini çadır ve karavan turizminin almaya başladığına işaret ederek, doluluklarda ise geçen yıla oranla yüzde 15'lik daralmalar yaşandığına dikkat çekti.

“BEKLEMİYORDUK”

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018'in 3'üncü çeyreğinde 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıkmıştı. Seyahate çıkanların toplam seyahat sayısının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 azaldığı açıklanmıştı. Bu yıl ise ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte hem yerli turist sayısında hem de geceleme sayısında hızlı bir düşüş söz konusu. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Yakup Demir, booking.com ve Uber'e getirilen yasaklarla küçük işletmeler açısından başlayan kayıpların, ekonomik krizle derinleştiğini kaydetti. Bölgedeki dolulukların küçük otellerde yüzde 60'larda olduğunu, butik işletmelerde daha da düşük olduğunu belirten Demir, “Türkiye'deki ekonomik problemin bu derece etkili olmasını beklemiyorduk. Seçimlerin ardından rezervasyonlar daha da azalmaya başladı. 2018'de sezon ortalaması yüzde 85 idi, bu yıl yüzde 70 civarında kalır” dedi.

GENÇLER ÇADIR SEVİYOR

Booking.com'un kapanmasının ardından Bodrum, Alaçatı, Çeşme'deki küçük otellerde dolulukların yüzde 20 düştüğünü kaydeden Demir, günde1 milyon oda satan uygulamanın kapatılmasının sektör açısından büyük bir kayıp olduğunu belirti. Demir, tatile bütçesi yetmeyen genç kesimin ise camping ve çadıra yöneldiğini, karavan kamp turizmine de büyük bir kayış olduğunu dile getirdi.

Tatil süresi yarıya düştü

Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sancakdar, haziran ayının tekrarlanan seçimin etkisiyle boş geçtiğini, tatil sürelerinin ise kısaldığını aktardı. Datça bölgesinde doluluklarda çok büyük bir fark olmadığını aktaran Sancakdar, “Yerli turist ince eleyip sık dokuyor. Geçen yıl 8-14 gün kalan turistin geceleme sayısı 5'e kadar düştü. Şu an gelen turistin yüzde 40'ı yabancı” değerlendirmesini yaptı.