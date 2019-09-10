Herhangi bir kurumda Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı çalışan işçiler deneme süresi dâhil olmak üzere en az bir yıl çalışmalarının sonucunda yıllık izin kullanmaya hak kazanırlar. Ancak çoğu çalışan yıllık izinlerinin tamamını kullanamamaktadır. Hatta gerek iş yoğunluğu sebebiyle gerekse personel eksikliğinden dolayı izinlerini hiç kullanamayan çalışanlar bile var. İşte tam da bu şartlar altından vatandaşların konuyla ilgili akıllarında bazı soru işaretleri oluşmaktadır. Kullanılmayan izinlerde hak kaybı olur mu? Çalışanlar kullanmadıkları yıllık izinlerini daha sonra kullanabilir mi? İşte tüm bu soruların cevabını merak eden vatandaşlar için hazırladığımız haberde konuya ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz.

YILLIK İZİN NEDİR? HANGİ ÇALIŞAN NE KADAR YILLIK İZİN KULLANABİLİR?

Herhangi bir kurumda çalışan işçilerin, yıl boyunca gerçekleştirmiş oldukları çalışmalardan sonra yıl içinde dinlenmeleri için 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenmiş, yönetmeliklerle düzenlenmiş ücretli izin hakkına yıllık izin denmektedir. İşçiler yıllık izin süreleri boyunca iş yerinde fiilen çalışmasalar da çalışmışlar gibi ücret alırlar.

Çalışanlar, işe giriş tarihinden itibaren 1 yılını doldurmasının ardından (geçen bu zamana deneme süreleri de dâhildir) bir sonraki hizmet yılında kullanılmak üzere yıllık izin almaktadırlar.

Yıllık izin süreleri ise işçinin çalışma yıllarına göre değişiklik göstermektedir.

– 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara en az 14 gün,

– 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara en az 20 gün,

– 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara en az 26 gün izin almaktadır.

KULLANILMAYAN İZİNLERDE HAK KAYBI OLUR MU?

İşçilerin en temel ve gerekli haklarından biri olan yıllık izin bazı durumlarda sekteye uğrayabiliyor. Gerek iş yoğunluğu gerekse personel eksikleri gerekçe gösterilerek çalışanların yıllık izinlerinden feragat etmeleri bekleniyor. Öyle ki çoğu çalışan yıllık izinlerinin tamamını kullanamazken birçoğu da bu izinleri hiç kullanamıyor. İşte tam da bu durumda çalışanların aklına kullanmadıkları bu izinlerinde hak kaybı yaşayıp yaşamadıkları geliyor. Ancak bu hak kaybolmuyor.

Yıllık izin her ne kadar bir sonraki yıl kullanılmak üzere verilse de o yılı takip eden yıllarda da kullanılabilir. İşçilerin yıllık izin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunmaktadır. Aynı zamanda çalışan hak etmiş olduğu yıllık izinlerini kullanmadan iş sözleşmesi feshedilirse yıllık izin ücreti işçinin çıplak ücreti üzerinden hesaplanarak işçiye ödenmektedir.

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