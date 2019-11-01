Kur şokunu atlattı yurtdışına gitti

Yaz sezonunda her hafta rekor tazeleyen turizm sektörü, yılın ilk 9 ayında 41 milyon turist ağırlarken, kur şokunu atlatan yerli turist ise tatil için yurtdışına koştu. Pek çok otelin özellikle sezonda yerli turiste ayırdığı kontenjanları yüzde 5'lere kadar düşürmesinin ardından kıyılarda tatil fiyatları iki katına kadar artmış, Ege ve Akdeniz'de tatil fiyatı Avrupa seviyelerine ulaşmıştı. Türkiye'de yer bulamayarak, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın 3'üncü çeyreğinde yurtdışı tatiline çıkan Türk vatandaşlarının sayısı yüzde 30.2 artarak 2 milyon 949 bin 118 kişiye ulaştı. Yurtdışı tatil harcamaları için 1 milyar 230 milyon dolarlık harcama yapan Türk turistin kişi başına harcaması ise dolar kurundaki düşüşe rağmen 534 dolardan 417 dolara indi. Tatil için 338 milyon dolar harcayan Türklerin yurtdışındaki kişisel harcamaları ise 892 milyon dolara ulaştı.

5 MİLYON FARK ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan turizm verilerine göre, 2018'in ilk 9 ayında 36 milyon turist ağırlayan sektör, 2019'un ilk 9 ayında bu rakamı 41 milyonun üzerine taşıdı. Sektörün ilk 9 ayda elde ettiği turizm geliri ise 26.6 milyar dolara ulaştı. Sezonun en yoğun dönemi olan temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte gelen turist sayısı yüzde 15 artarak 21 milyon 611 bin 964 kişi oldu. Bunların yüzde 85.3'ünü 18 milyon 438 bin 139 kişi ile yabancılar, yüzde 14.7'sini ise 3 milyon 173 bin 825 kişi ile yurtdışında ikamet eden gurbetçi vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde sektörün turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolara ulaştı.

Kişi sayısındaki rekorlara rağmen harcamalar ise daha yavaş bir büyüme gösterdi. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 649 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, gurbetçi vatandaşların Türkiye'deki kişi başına harcaması ise 789 dolara ulaştı.

AVRUPALI ŞEHRE DÖNDÜ

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'da Körfez bölgesinden ziyaretçilerin yüzde 20-25 azaldığını, Rusya, İngiltere, Almanya ve Hindistan pazarlarındaki yükselişin bu düşüşü telafi ettiğini belirtti.