Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2019’da dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları…

Bayram tatili yaklaşıyor ve müslümanlar ibadetlerini yerine getirebilmek için kurban kesecekler. Kurban kesimi bayram namazı ile başlıyor ve mezheplere göre 3. günü akşamına veya 4. günü akşamına kadar sürüyor. Bu yıl yani 2019’da kurbanlık fiyatları henüz belli olmadı.

KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Kurbanlık fiyatları ile ilgili henüz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından bir açıklama gelmedi. Vatandaşların merakla beklediği açıklamanın Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

GEÇEN YIL KURBAN FİYATLARI NE KADARDI?

Diyanet İşleri tarafından 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlenmişt.