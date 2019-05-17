Kurulan şirket sayısı Nisan´da yıllık yüzde 20.85 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nin (TOBB) Nisan ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere ilişkin verileri açıklandı. Buna göre Nisan´da kurulan şirket sayısında geçen aya göre yüzde 5.16 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2.19 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 2.13 arttı. Kapanan şirket sayısı da Mart ayına göre yüzde 13.44 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5.66, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 22.58 azaldı.

GERÇEK KİŞİ İŞLETME SAYISI YÜZDE 53 AZALDI

Nisan 2019´de geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 20.58, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10.28 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 53.07 azaldı.

Yılın ilk dört ayında kapanan şirket sayısı ise yüzde 5.41 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 14.44 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 13.15 arttı.

TOBB verilerine göre, Nisan ayında kurulan 1.098 yabancı ortak sermayeli şirketin 592´si Türkiye, 73´ü İran, 72´si Suriye ortaklı olurken, bu şirketlerin 102´si anonim ve 996´sı limited şirket oldu.

Nisan ayında kurulan toplam 6,789 şirket ve kooperatifin yüzde 85.05´i limited şirket, yüzde 13.51´i anonim şirket ve yüzde 1.41´i ise kooperatif oldu.

Yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 5.41 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 14.44 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13.15 arttı.

DHA