Kuyumcular altın fiyatlarını öngöremiyor

Geçen Ağustos ayının 26'sında ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi nedeniyle Türkiye saatiyle gece 00.00'dan sonra açılan Asya piyasalarında sert satışlar yaşandı ve gram altın 311 lirayı gördü. Bunun üzerine geçen 43 gün içerisinde ABD ve Çin'in görüşmelere başlaması sonrası gram altın 270 liraya kadar düştü.

Düzensiz seyir izleyen altın fiyatları dün Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kararını verdiği Barış Pınarı Harekatı sonrasında tekrar yükselişe geçti.

Bunun üzerine akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ekonomisini tehdit ederek attığı tweet sonrası ise gram altın fiyatları 280 lirayı gördü. Şu anda 280 liradan işlem gören altın fiyatlarıyla ilgili Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, açıklamalarda bulundu.

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“DÖVİZİN ATAK YAPMASI FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ”

Ons bazında dünya genelinde altın fiyatlarının düştüğünü ancak Türkiye'de dövizin artması sonucu gram altın fiyatlarının arttığını kaydeden Başman, “Son zamanlarda Suriye ile ilgili olan gelişmeler, Amerika ile olan ilişkilerimizi de etkilemekte. Donald Trump gibi önceden ne yapacağı belli olmayan, dünya siyasetinin talihsiz yüzlerinden bir adamın Amerika gibi süper gücün başına geçmiş olması dünyanın yeniden şekilleneceği veya yeniden gündeme geleceği gibi algılanmaya başladı. Buna bağlı olarak da dünya genelinde ons bazında altının zayıflaması, geriye düşmesi iç piyasada Suriye olaylarından dolayı dövizin atak yapması Türkiye piyasalarında altın fiyatlarını yukarı çekti” diye konuştu.

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“OPERASYONDAN SONRA GÖRECEĞİZ”

Piyasanın Suriye olaylarının nasıl biteceğini tahmin edemediği için fiyatta istikrarsızlık olduğunu aktaran Oğuz Başman, “Orada çatışmadan veya herhangi bir müdahaleden sonra dünyada Amerika, Avrupa Birliği veya dünya bankalarıyla aramızdaki ilişkilerin ne boyuta geleceği özellikle dün Trump'ın yaptığı saçma sapan tehditten sonra bizim ekonomimize ne şekilde bir müdahale olacağı bilinmemekte. Altın fiyatlarının artmasını da döviz fiyatlarının tırmanışa geçmesine bağlamaktayız. Bu böyle devam edecek mi, bunu ancak operasyon yapılacaksa operasyondan sonra göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başman, Amerika ile karşı karşıya gelinmezse ve Türkiye'nin Suriye'de gerekli ortamı sağlaması halinde fiyatların düşebileceğini de söyledi.

İHA