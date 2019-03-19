Kuyumcular kepenk kapatacak

Üretim ve iş hacmi ile dünyanın 5 büyüğü arasında yer alan Türk kuyumculuk ve altın sektörü, sıkıştığı 3'lü kıskaç nedeniyle önümüzdeki günlerde kepenk kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye'de büyük bir tasarruf aracı olarak görülen ve ihracatla birlikte 12 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan sektörün, taksit yasağı, altın kredisi hacmindeki düşüş ve azalan alım gücü ile geçen yıl iç pazardaki perakende satışları yüzde 60 küçüldü. Sektör temsilcileri, yakında kepenk kapatmaların yaşanacağına dikkat çekti.

TAKSİT YASAĞI VURDU

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, bu hafta İstanbul'da düzenlenecek olan Mücevher Fuarı öncesinde yaptığı değerlendirmede, bu alanda faaliyet gösteren perakendecinin iç pazarda ürün satmaya korkar hale geldiğini söyledi. Eskiden gelirinin yüzde 10'unu hem tasarruf hem de tüketim amaçlı altına yatıran ve taksitli alışveriş yapan vatandaşın artık böyle bir bütçesinin olmadığını kaydeden Kamar, “Perakendede sektörün ortalama sepet harcaması 700-800 TL'ye düşmüş durumda. İç pazar dolar bazında yüzde 60 daraldı. Ağustosta getirilen düzenlemeyle 4 taksitin kaldırılması altın satışlarını vurdu. İç piyasada büyük ihtimalle mağaza kapanması olur. Taksit sayısını öldürdüler, Anadolu'da esnaf kredi alamıyor. Türk kuyumculuğunu 4 taksit kurtarır” diye konuştu. Sektörün 4.5 milyar dolarlık ihracat ile 100 milyar dolarlık küresel pazardan yüzde 4.5 pay aldığını aktaran Kamar, şöyle devam etti:

“Bizim önümüz çok açık. İhracatımızı 10 milyar dolara çıkarma potansiyelimiz var. İnsanlar kolay ticaret olan yerlere gidiyor. Komşularımızın dolara ulaşma problemi var. O nedenle 150-200 bin dolar değerinde altın giriş çıkışının serbest olduğu düzenlemeler yapılmalı. İnsanlar Dubai'ye gidiyor. 2 kilo altını götürüp 2-3 gün eğleniyor, dolara gerek kalmıyor. Düzenlemeler yapılırsa biz de Türkiye'ye 100 ton altın getiririz. Bununla 4.5 milyar dolarlık bir ekstra iş hacmi yaratılır.”

MİKRO FUAR ATAĞI

Kamar, tam gaz giden mücevher ihracatı için 1250 firma ve 1500 kişilik VIP alım heyetinin katılacağı dünyanın 4'üncü büyük mücevher fuarı olan İstanbul Mücevher Fuarı'nın 21-24 Mart tarihlerinde yabancı yatırımcıların buluşma noktası olacağını dile getirdi. Kamar, Suudi Arabistan, Dubai gibi bölgelerden özel olarak davet edilen alıcılar ile şirketleri buluşturdukları mikro fuarlarla bu yıl sektörün yüzde 30 büyüyerek 6 milyar dolarlık ihracata ulaşacağını belirtti.

Yurtdışındaki altınlar geliyor

Deutsche Welle Türkiye Ekonomi Uzmanı Uğur Gürses, Türkiye'nin döviz ve altın rezerv politikasında 2017 sonrasında başlayan değişimin 2018'de de devam ettiğini, bunun olası bir yaptırıma Ankara'nın hazırlık işareti olduğunu öne sürdü. Gürses, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“2018 sonu verilerine göre; Merkez Bankası'nın (MB) toplam altın rezervleri zorunlu karşılıklar için tutulan altınlardaki azalış nedeniyle 76.3 ton düşerken, kendi malı olan altın rezervleri 53.8 ton arttı. MB, Britanya Merkez Bankası'nda tuttuğu altın miktarını kayda değer miktarda azalttı: 278.8 ton. Peki ne oldu bu altınlara? Yurtiçine taşındı. Borsa İstanbul'daki altın saklama kasalarına taşındı. Miktarı ise 221 ton. Böylece 2016'dan bu yana Türkiye'ye getirilen altın miktarı 324 ton oldu. MB altın rezervlerinin yüzde 80.2'si artık ülke sınırları içinde. ”