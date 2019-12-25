KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarında faiz silme ve yapılandırma olacak mı?

Milyonlarca kişi KYK öğrenim kredisini ödemekte zorluk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hükümetten gelen KYK borçları hakkında yapılandırılmaya gidileceği açıklaması heyecan yarattı. Son dönemde sıkça dile getirilen KYK öğrenim kredisi borçları için yapılandırma milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. İşte son gelişmeler…

HÜKÜMETİN KYK AÇIKLAMASI

Hükümetin çalışmalarının sonucunda KYK borçları silinecek mi yoksa başka bir yöntem mi izlenecek belli olacak. Gençler çalışma hakkında detayları merak ederken önemli bir açıklama daha geldi.

Erdoğan, “Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ise geçen ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıklamıştı.

CHP'DEN KYK TEKLİFİ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, üniversite mezunu gençlerin yükseköğrenim kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ve bundan sonra geri ödemelerin faizsiz olarak yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, öğrenim kredisinin öğrencilere faizsiz olarak verilmesini, kredi borcunun işe başladıktan bir yıl sonra ödenmeye başlamasını ve henüz tahsil edilmeyen öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesini içeriyor.