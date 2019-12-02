KYK borçları siliniyor mu? Maliye Bakanı’ndan heyecanlandıran KYK borcu açıklaması

KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı son dönemde üniversiteden mezun olan gençlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Berat Albayrak, KYK borcu çalışması yapıldığını ifade etti.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde KYK borçları hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah” açıklamasını yaptı.

Yapılandırma veya faizlerin düşürülmesi – silinmesi seçenekler arasında öne çıkarken, anaparanın silinmesine pek ihtimal verilmiyor.

KYK BORÇ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?

KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihlere ve düzene göre yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılabilir. KYK borçlarının gecikme durumunda ise kredi üzerine faiz eklenir.

Öğrenim hayatında KYK'nin (Kredi Yurtlar Kurumu) katkı kredisi veya öğrenim kredisinden faydalananlar geri ödeme işlemiyle ilgili soru işaretleri yaşıyor. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanız ve ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü' hizmetleri arasından KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama'yı seçmeniz gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen öğrenim ve katkı kredisi borç sorgulama işlemleri daha sonra sayfa aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresine yönlendiriliyor. GİB'in içerisinde bulunan “internet vergi dairesi” adresinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi geri ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.

İkinci adımda ise, “Borç Erteleme Talep Türü”nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;

• İşsizlik Sebebiyle

• Askerlik Sebebiyle

• Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve “İleri” düğmesini tıklamanız gerekmektedir.