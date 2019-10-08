Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından Lisans ve Ön Lisans öğrencileri barınma ihtiyaçları için yurtlara yerleşti. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmaya başlayan öğrencilerin ise konuyla ilgili akıllarında birçok soru bulunmakta. Yurt ücretleri ne kadar? Yurt ücretleri ne zaman ödenmeli? Öğrenciler yurt ücretlerini ödeyememeleri halinde ne olur? KYK yurt depozito iadesi ne zaman yatar? Tüm bu soruların cevaplarını araştırmaya başlayan öğrenciler için detaylı bir haber hazırladık. Özellikle yurt depozitoları ve iadeleri ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olamayan öğrencilerin mağdur olmamaları ve vermiş oldukları depozitoları zamanında geri alabilmeleri için öğrenmeleri gerekenleri topladığımız habere mutlaka göz atmalısınız. İşte konuya ilişkin detaylar…

YURT BEDELİ NEDİR?

Lisans ve Ön Lisans öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu yani kısaca KYK yurtlarından belirli bir miktar ücret karşılığında yararlanırlar. Yurdun bulunduğu konumun fiziki yapısı ve barınma durumlarına göre farklı yurtlarda farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.

2019 yılına ait yurt ücretleri;

– Standart niteliklerdeki yurtların aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir.

– Bunun yanı sıra standardı yüksek ve özel nitelikli yurtların aylık ücretleri ise 180-285 TL arasındadır.

– K.K.T.C'de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL'dir

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri öğrencilerden aylık olarak tahsis edilir. Kayıt esnasında kayıt gününün ücreti de alınır. Kayıt sildirme işlemlerinde ise işlem günlerinden sonraki günlerin ücretleri iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00'ya kadar banka aracılığıyla ödenmektedir.

GÜVENCE BEDELİ (DEPOZİTO) NEDİR?

Öğrencilerin yurt ücretlerini zamanında yatırmamaları ve yurt eşyalarına yapacakları zarar hallerine karşılık alınan güvence bedelidir.

YURT ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

Yurt ücretlerini ayın son iş günü belirtilen saate kadar ödemeyen öğrencilerin ücretleri aynı gün 16:00'dan sonra güvence bellerinden tahsis edilir. Güvence bedelinin tekrar tamamlanması için ise ayın 10'una kadar zaman verilir. Eğer bu süre zarfında da ücret ödenmezse öğrencinin kaydı silinir.

Kaydı silinen öğrenci tekrar başvuruda bulunur ve başvurusu kabul edilirse iki kat güvence bedeli ile tekrar kayıt yaptırabilir.

KYK YURT DEPOZİTO İADESİ NE ZAMAN YATAR?

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yurttan ayrılmaları veya kayıtlarının silinmesi durumunda içeride kalan güvence bedelleri yani depozito tutarları talep edildiği takdirde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.