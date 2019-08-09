KYK yurt ücreti ne kadar?

Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı (YKS) son ayak olan yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasının ardından üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrenciler barınma ihtiyaçları için aramalara başladılar… Bu aramalar esnasında öğrencilerin akıllarında oluşan birçok soru var. Barınma ihtiyacını Kredi ve Yurtlar Kurumu ile karşılamak isteyenlerin son dönemlerde sık sık sorduğu sorulardan biri de “KYK yurt ücretleri ne kadar?” Başvuru tarihleri ve nasıl başvurulacağı da merak edilen KYK yurtları hakkında hazırladığımız detaylı haber ile aklınızdaki tüm soruları cevaplandırabileceksiniz. İşte ayrıntılar…

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi internet sitesinde başvurulara dair bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıl KYK yurt başvurularının eylül ayında başlamış olması düşünüldüğünde bu seneki devlet yurdu başvurularının da eylül ayında yapılabileceğini öngörüyor.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları e-devlet Kapısı sistemi üzerinden alınıyor. KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR?

– Öncelik Belgesi

– Şehit ve gazi çocuğu, gaziler: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge olmalı.

– % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler: Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor

– Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler: İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge olmalı

– Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar: Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge

– Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı

– Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları: İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge

– 4 adet fotoğraf

– Yüzde 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların: Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor

– Yüksek öğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

– 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan veli/vasi izin belgesi

Öğrenciler verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmak zorundadırlar.