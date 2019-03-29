LC Waikiki çalışma saatleri 2019: LC Waikiki saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

LC Waikiki mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… LC Waikiki sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? LC Waikiki, 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, LC Waikiki çalışma saatleri 2019…

LC WAİKİKİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

LC Waikiki hafta içi her gün mesaiye saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. AVM içerisinde bulunan mağazalar ise mesaiye saat 10:00'da başlar ve akşam 22:00'a kadar mesaiye devam eder. LC Waikiki öğle arası molası vermemektedir. LC Waikiki hafta sonları cumartesi ve pazar günleri de aynı saatler arasında hizmet vermektedir. LC Waikiki ayrıca Ramazan Bayramı ( Şeker Bayramı ), Kurban Bayramı gibi dini bayramların arefe günlerinde saat 10:00 ile 24:00 arasında açık bulunmaktadır. LC Waikiki çalışma saatleri illere göre değişiklik gösterebilir.

LC Waikiki 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir.

LC Waikiki Genel Merkezi Evren Mahallesi, Gülbahar Cd. No:41, 34212 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

LC Waikiki Telefon Numarası: 0 212 657 55 55

LC WAİKİKİ HAKKINDA

LC Waikiki (LCW) yaklaşık 22.000’den fazla çalışanı ve 32 ülkede 684 mağazası bulunan mağazalar zinciridir. Türkiye’de 76 ilde 400’den fazla LC Waikiki mağazası bulunmaktadır. Merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. İsmini Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca “arkadaşlar” anlamına gelen “Les Copains” kelimelerinin baş harflerinden almaktadır.

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