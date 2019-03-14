Lenovo Türkiye GM: Tüm zamanların en yüksek vergi öncesi kârına ulaştık

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu dün basın mensublarıyla buluştu. Hantaloğlu teknoloji pazarından Lenovo Türkiye’nin 2019 yılındaki hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Hantaloğlu, “Lenovo olarak en iyi kullanıcı deneyimini yaratan akıllı cihazlar ve altyapı aracılığıyla Akıllı Dönüşümü yürüten küresel teknoloji lideri bir şirketiz. İnovasyonu odağımıza alarak müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştirmek konusunda gücümüzü artırıyoruz. Bu da bize hem karlılık hem de pazar payı açısından büyüme sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK KAR

Lenovo olarak, ID’nin 2018 yılı son çeyreği rakamlarına göre yıllık bazda %8,5 artışla elde ettiklerini belirten Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “14 milyar ABD doları gelirle, son dört yılın en yüksek gelirine ve 350 milyon ABD doları kârla tüm zamanların en yüksek vergi öncesi kârına ulaştık. Lenovo'nun elde ettiği gelir, 2014/15 mali yılı üçüncü çeyreğinden bu yana ulaştığı en yüksek gelir oldu. Açıklanan, IDC sonuçlarına göre Lenovo, üst üste yıllık bazda gelir artışı elde edilen altıncı çeyreğine ulaştı.” dedi.

PAZARDA YÜZDE 35 DARALMA YAŞANDI

Türkiye’nin PC pazarı IDC rakamlarına göre 2017- 2018 takvim yılına göre % 35 oranında daralma yaşadığını söyleyen Hantaloğlu, ” Lenovo olarak Türkiye'de de başarılı performansını sürdürüyoruz. Lenovo, IDC Türkiye rakamlarına göre 2018 takvim yılında dizüstü bilgisayar pazarında %25,1 pazar payı ile pazarın lideridir. Lenovo, IDC Türkiye rakamlarına göre 2018 takvim yılında tüketici pazarında %17,2'lük pazar payı ile pazarın lideridir.” dedi.

Gaming pazarında dikkat çekici bir büyümenin altına imza attıklarını belirten Hantaloğlu, “GFK rakamlarına göre, Legion markamızla 2018 yılında pazar payımızı %13.4'den %20.9'a çıkardık. 2018 yılında toplam gaming pazarı %14.3 düşerken; Lenovo olarak satışlarımızı %39.6 artırmış bulunuyoruz. Legion marka ürünlerimizle yüksek segment oyun bilgisayarı segmentinde %20'nin üzerinde pazar payı ile güçlü bir konumda yer alıyoruz. Kişisel bilgisayar oyunları kategorisi giderek yükselişe geçerken, kişisel bilgisayar üreticilerinin de rolü artmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.