Lenovo, yılın ikinci çeyreğinde de yerini korudu

Dünyanın ve Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, IDC ikinci çeyrek rakamlarına göre toplam PC pazarı dünyada 64,9 milyon adet olarak gerçekleşirken; Lenovo, 16,2 milyon adetle rakiplerini geride bıraktı. Açıklanan IDC sonuçları doğrultusunda ikinci çeyrekte dünyada her dört bilgisayardan biri Lenovo oldu.

Lenovo, Türkiye'de GFK'ya göre 2019 ilk yarı sonuçlarına göre de %26,1 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Lenovo, GFK sonuçlarına göre atılımlarını devam ettirdiği oyun kategorisinde de önceki yıla göre %5,1 artış ve %23,1 pazar payı ile oyun pazarının lideri oldu.