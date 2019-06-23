Limon fiyatları el yakıyor

Mersin halinde dal limon 4-4.5 TL, yatak limon 5,5-7 TL arasında işlem görüyor. Pazarda ise dal limon 5.5-7 TL, yatak limon 8-9 TL, marketlerde ise dal limon 7, yatak limon ise 8-9 TL arasında işlem görüyor.

“LİMONLAR DEPOLARDA ÇÜRÜDÜ”

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği (MERTUB) Başkanı Ahmet Dursen Şahin, limon fiyatındaki inişli çıkışlı seyrin bu yıl daha çok yaşandığını belirterek, “Bu yıl özellikle kış şartları son derece ağır geçti. Bu nedenle çoğunluğu Kapadokya bölgesindeki depolara kaldırılan ürün, aşırı yağışlar sonucu hastalık kaparak önemli ölçüde çürüdü. Depolardaki çürüme Mersin'in yıllık üretiminin 650 bin tonunda yüzde 25'lik bir kayba neden olunca ürün piyasada azaldı. Limon piyasada az olunca çok, çok olunca da az para eder” dedi.

“LİMONUN YÜKSEK FİYATINDAN ÜRETİCİ NASİBİNİ ALAMADI”

Şahin, “Ancak, şunu belirtmek isterim ki, limonun yüksek fiyatından üretici nasibini alamadı. Çünkü tüccar limonu bu yıl 1-1.5 ve en fazla 2 TL'den alarak depolara kaldırdı. Limon ihracatının da geçen yıllara göre daha fazla olması piyasada ürünün az olmasına yol açtı. Böyle olunca da fiyatlar yükseldi” ifadelerini kullandı.

“TÜCCARIN İŞİ ZOR GÖRÜNÜYOR”

Mersin Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Şen’de, limon fiyatının uçuştaki en önemli etkeninin Ürgüp'te ki depolarda yaşanan yoğun çürüme olduğunu söyledi. Depolara kaldırılan yatak limonun ağır geçen kış şartları nedeniyle çürüdüğüne dikkat çeken Şen, “Tespitlere göre, depolardaki ürünün yüzde 25-30 civarında bir hastalık söz konusu oldu, aşırı yağışlar depodaki limonu çürüttü. Dolayısıyla 25-30'luk bir kayıp bile, fiyatın yüksek olmasına rağmen tüccarın zararını karşılayamaz ya da başa baş bir durum ortaya çıkartır. Depocuların bu sezon bu işin içinden çıkmalarının son derece güç olduğunu düşünüyoruz. Çürüyen malın neden olduğu zarara, girdi fiyatlarındaki artışlar da eklenirse tüccarın işi zor görünüyor” diye konuştu.

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