Liste belli oldu! TTK kura sonuçları sorgulama!

TTK’nın işçi alımına dair başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı ardından kura sonucu bekleyişi başladı. Beklenen kura sonuçları TTK resmi internet sitesinde yayımlandı. İşte TTK kura sonuçları sorgulama ekranı ve kura listesi…

TTK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi http://www.taskomuru.gov.tr sitesin açıklandı.

Kura sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

TTK RESMİ İNTERNET SİTESİ

TTK’DAN SAĞLIK RAPORU AÇIKLAMASI

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl olarak belirlenen adaylar için Türkiye Taşkömürü Kurumu bir açıklama yaptı. İşte o açıklamda;

“Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe başlatılacak olup, “çalışır” kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir.”