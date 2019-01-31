Little Ceasars’tan yüzde 25 büyüme hedefi

Hali hazırda 65'i İstanbul olmak üzere; Ankara, Mersin, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İskenderun, Kocaeli (İzmit), Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir ve Zonguldak‘ta toplam 90 şube ile hizmet veren markanın 2019'da da satış anlamında yüzde 25 büyüme hedefi olduğunu anlatan Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, “Geride kalan senede kurum içi önemli yatırımlar yaptık. Teknolojik altyapımızı güçlendirerek dijital dönüşümümüzü tamamladık. Pazarlama bütçemizin yüzde 60'ını dijital reklam yatırımları oluşturdu, oluşturmaya da devam edecek. Mevcut şubelerimizin satışlarında önemli satış artışı yaşadık. 2018'de ekonomideki tüm dalgalanmalara karşın şubelerimizin yüzde 30'u yüzde 46 oranında büyüdü. Yılı genel olarak yüzde 24 büyüme ile kapattık. 2019 daha da iddialı olduğumuz bir sene olacak” dedi.

2018’DE ÇİFT HANELİ BÜYÜDÜK

Bu sene hem satış anlamında yakalamayı hedefledikleri yüksek ivme ile hem de yatırımcılara sundukları özel fırsatlarla ailelerini genişleteceklerini dile getiren Arıduru, “2019'da ailemizi franchisee'lerle büyütmeye devam edeceğiz. Piyasa beklentilerinden farklı olarak biz bu sene agresif bir büyüme hedefliyoruz. 2018'de büyüme rakamlarınız çift haneli gerçekleşti. Şube bazında da büyümemiz bütçelediğimiz seviyedeydi. Tüm hedeflerimizi tutturduk. Yıl ortasındaki kur dalgalanmalarından ve ekonomik belirsizliklerden olumsuz etkilenmedik ve yatırımcılarımızla birlikte istikrarlı bir şekilde büyüdük. 2019'da yeni konseptimiz ve büyüme hamlelerimiz ile daha çok noktada varlık göstereceğiz. ‘Yetiş Sezar!' diyen herkesin yanında olacağız” dedi.

Her sene şube sayılarını yüzde 20 artırdıklarını ve bu oranda artırmaya devam edeceklerini anlatan Arıduru, 2019'un mevcut franchisee'lerin yanı sıra potansiyel yatırımcıya önemli fırsatlar sunacakları bir sene olacağını aktardı. Arıduru, “Bu yıl Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere mevcut illerimizde ve o illere yakın lokasyonlara büyümeye devam edeceğiz. Yeni konseptimizin de yaratacağı ivme ile ilk etapta 15 yeni şube açmayı hedefliyoruz” dedi.

‘KALİTEYİ UYGUN FİYATA SATIYORUZ’

Kaliteyi uygun fiyata sunmak üzere çıkarılan ‘Çok Karışık Pizza'nın 10 günde yüzde 35'lik satış payına ulaştığını dile getiren Arıduru, düzenli olarak yeni ürün ve Ar- Ge çalışmalarına odaklandıklarının altını çizdi. Arıduru, “Pazar araştırmaları sonucunda tüketicilerimizin, günlük hamurumuz, kaliteli malzemelerimiz ile bizi çok lezzetli bulduğu ancak promosyon anlamında yeterli ürünümüzün olmadığı sonucuna ulaştık. Yeni pizzamız ‘Çok Karışığı' çıkartırken bu iç görülerden hareket ettik. 19,90 TL'ye sattığımız 10 malzemeli Çok Karışık Pizzamız ilk 10 günde yüzde 35'lik satış payına ulaşarak en çok satan ürünümüz oldu. Böylece hem uygun fiyatımız hem de kaliteli malzemelerimizle Sezar, öğrenciye, anneye, sporculara, gamerlara yetişmeye devam edecek. Little Caesars tüm dünyada en kaliteli pizzayı en uygun fiyata veren bir marka. 10 yıldır üst üste bu özelliği ile ilgili ödül almaya devam ediyor” dedi.