Lojmanlar satışa çıkarılacak

Resmi Gazete’nin 29 Eylül tarihli sayısında yayımlanan ve Milli Emlak genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılabilecek.

Öncelikli alım hakkı lojmanda oturan memura verilecek. İhalelerde istekli çıkmaması halinde kamu konutu tekrar ihaleye çıkarılacak.

İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda %10 indirim uygulanacak. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; en az %20’si peşin, kalanı beş yılda ve 60 taksitle, en az %25’i peşin, kalanı yedi yılda ve 84 taksitle ya da en az %30’u peşin, kalanı 10 yılda ve 120 taksitle ödenebilecek.

Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde; borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez TÜFE aylık değişim oranında artırılarak hesaplanacak.

Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık %12’yi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.

REUTERS