Lokantacılar, yemek çeklerinin geç ödenmesinden şikayetçi

Günümüzde artık özellikle çalışanların büyük bölümü, yemek ödemelerini iş yerleri tarafından kendilerine verilen yemek çekleriyle yapıyor. Ancak, lokanta ve pastane gibi yeme içme mekanlarında kullanılan yemek çeklerinin geri ödemelerinin yaklaşık 2 ay sonra yapılması, sektör temsilcilerini sıkıntıya soktuğu ifade ediliyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Lokanta, Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Yunus Köy, sektörde yaşanan bu sıkıntıyı yaptığı yazılı açıklamayla dile getirdi.

GEÇEN YILA GÖRE MALİYETLER HER ALANDA ARTTI

Girdi maliyetlerinin dövize endeksli olarak ambalajdan gıda maddelerine, kiralardan elektrik, doğalgaza kadar her alanda geçen yıla göre büyük ölçüde arttığını ifade eden Köy, toplam maliyet artışının yüzde 200'lere ulaştığını vurguladı. Sektör temsilcilerinin, bu artışları müşterilerine yansıtmakta zorlandığını kaydeden Başkan Yardımcısı Köy, artık lokanta, kafeterya ve pastanelerin müşterilerini ağırlıklı olarak iş yeri çalışanlarının oluşturduğuna işaret etti.

Çalışanlara verilen yemek çeklerinin belirli bir limiti olduğuna dikkat çeken Köy, “Çalışanlar, üstelik ağırlıklı olarak da yemek çekleriyle alışveriş yapmaktalar. Bu durum bizi iki yönlü sıkıntıya sokuyor. Bir taraftan artan maliyetlerimizi limitli alışveriş yapılacak olması nedeniyle müşterimize yansıtamıyor ve zarar ediyoruz. Çünkü fiyat artırmamız halinde müşterilerimiz alternatif çözümler üretmeyi tercih ediyor. Diğer taraftan biz müşteriye fiyat artıramasak da yemek çeklerine ciddi komisyonlar ödemek zorunda kalıp ikinci kez zarar ediyoruz” dedi.

“VADELERİN AŞAĞI ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ ”

Bir diğer sıkıntıyı da geri ödemelerde yaşadıklarını aktaran Köy, yemek çeklerinde geri ödemelerin 1,5-2 ayda yapıldığını belirterek, “Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 60-70'i yemek çeki kullanıyor ve aldığımız ödemeleri ancak 2 ay sonra paraya çevirebiliyoruz. Böyle olunca ürün almakta zorlanıyoruz. Aldığımız ürünün de her seferinde zamlar nedeniyle fiyatı değiştiği için yüksek fiyatlardan almak zorunda kalıyoruz. Bu uzun vadelerin biraz daha aşağı çekilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA