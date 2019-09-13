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Londra Borsası 39 milyar dolarlık teklifi reddetti

Londra Borsası (LSE), veri ve analiz şirkeri Refinitiv'i satın alma planına sadık kalarak Hong Kong Borsası'nın (HKEX) 39 milyar dolarlık devralma teklifini reddetti.

16:19 -
Haberler Ekonomi
Londra Borsası 39 milyar dolarlık teklifi reddetti

LSE, HKEX’e gönderdiği mektupta, yapılan teklifin kilit noktalarıyla ve HKEX’in Hong Kong hükümetiyle ilişkisinin “işleri karıştırabileceği” ilgili endişelerinin olduğunu söyledi.

Londra borsası, “Dolayısıyla, yönetim kurulu bu şartlı teklifi reddediyor ve temel sorunlar ele alındığında daha fazla görüşmelerin ilerletilmesinde bir fayda görmüyor” açıklamasında bulundu.

Hong Kong borsası birleşme işlemlerine ancak LSE, Refinitiv’i devralma teklifini sürdürmezse devam edileceğini söylemişti.

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Hong Kong Borsası henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

LSE hisseleri %1.8 yükselerek 7,386 sterlinden işlem görüyor.

Teklifin reddedilmesi, hissedarlar tarafından olumlu karşılansa da, analistler Hong Kong borsasının daha iyi bir teklifle dönebileceğini öngörüyorlar.

LSE, aynı zamanda bu teklifin İngiltere, ABD ve İtalya hükümetleri ve düzenleyi kurumları tarafından reddedilebileceğini söyledi ve mektubunda HKEX’in teklifini hızlı ve kesin bir şekilde hayata geçirme iddiası inandırıcı değil diye ekledi.

REUTERS

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