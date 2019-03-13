LPG’ye zam geldi! 2019’un ilk eşel sistemi devreye girdi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıtta fiyat artışlarının vergi indirimiyle son tüketiciye yansıtılmamasını sağlayan eşel mobil sisteminin bu yıl ilk kez otogazda devreye alındığını belirti.

EPGİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “13 Mart’tan geçerli olmak üzere; LPG otogazda 5 kuruş fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlandı.

Eşel mobil sisteminde bu yıl fiyat artışları pompaya yansıtılmaya başlanmıştı. Sektör temsilcileri ise akaryakıtta eşel mobil sisteminin tekrar devreye alınması çağrısında bulunuyordu. Bugünden itibaren otogazda eşel mobil ilk kez uygulanırken Reuters’ın sozcu.com.tr’nin yaptığı habere atıfta bulunarak; ‘EPGİS Başkanı Fesih Aktaş benzin ve motorin fiyatlarında eşel mobil sisteminin 6.80 TL seviyesinin aşılması durumunda devreye alınacağını söyledi.’ ifadelerini kullandı

Eşel mobil sistemi ÖTV’nin azalılması youluyla zamları pompa fiyatlarına yansıtmadığı için bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

REUTERS