Çalışan milyonlarca insan, çalışmalarının karşılığı olarak aldıkları maaşlarına, ekonomi ve enflasyonla orantılı olarak zam yapılmasını beklemektedir. Öyle ki her gün, bir insanın hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan yemek, barınma, giyim gibi ihtiyaçlara zam gelirken, maaşlarına da bu şekilde zam yapılmasını beklemek tüm çalışanların hakkıdır. Bu durumda çalışanların akıllarında ki en önemli soru da ‘maaş zammı neye göre yapılır?' Ülkemizde genellikle çoğu iş yeri yılda sadece 1 kez zam yapıyor ve bu zam dönemleri yılsonu/yılbaşına denk geliyor. Bundan dolayı da yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bu soruyu sık sık ara oldu. Daha önceleri iş yerlerinde kıdeme dayalı bir zam oranı belirlenirken şimdilerde ise performansın öne çıktığı bir değerlendirme yapılıyor. Peki, çalışanların aldıkları zam oranlarını tam olarak hangi koşullar belirlemektedir? İşte konuya ilişkin ayrıntıları bulabileceğiniz haberimiz…

MAAŞ ZAMMI NEYE GÖRE YAPILIR?

Çalışanların aylık olarak aldıkları maaşlarına, zam dönemleri geldiğinde hangi şart ve koşula göre zam yapıldığı, bu zamların neye göre belirlendiği konusu birçok kişi için merak konusu. Bu şartlar,

– Performans

– Enflasyon

– Piyasa koşulları

– Pozisyonun önemi şeklinde belirlenmiştir. Yani şirketler çalışanlarına yapacakları zamları belirlerken bu şartları göz önüne almaktadırlar.

Tüm bunların yanı sıra işverenin çalışanlarına her yıl zam yapıp yapmaması da sürekli olarak tartışılan bir konu olmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği bir kararda, işveren her işçinin ücretinde artış yapmasının zorunlu olmadığını belirlemiştir. Aynı zamanda emsal işçilerin ücretlerine zam yapılırken onlarla aynı işi yapmakta olan diğer bir işçinin ücretine zam yapılmamasının İş Kanunu madde 5'te belirtilen eşit davranma ilkesine aykırı olmadığına ve bundan dolayı eşit davranmama tazminatının söz konusu olmayacağına karar vermiştir.