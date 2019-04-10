MACFit çalışma saatleri 2019 – MACFit şubeleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

MACFit mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… MACFit şubeleri sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? MACFit spor salonları, 07:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, MACFit çalışma saatleri 2019…

MACFİT ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

MACFit spor salonları hafta içi mesaiye sabah saat 07:00’da başlar ve akşam kapanış saat olan 23:00’a kadar aralıksız çalışır. Hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri MACFit sabah 08:00’da açılır, akşam saat 21:00’da kapanır. MACFit, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü genel olarak kapalı, diğer günler ise açıktır. MACFit ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermektedir.

MACFİT HAKKINDA

MAC ve Macfit markaları altında iki farklı konseptte Türkiye’de operasyonlarını sürdürmektedir. Mars Sportif'in premium markası olan MAC, 6 adet MAC ve 75 adet MACFit kulübüyle Türkiye’nin 12 ilinde hizmet vermektedir.

MACFit Genel Müdürlüğü, Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No:4/1 3434 Ortaköy – Beşiktaş – İstanbul adresinde bulunmaktadır.

MACFit Genel Müdürlüğü Telefon Numarası: 0 212 258 07 99