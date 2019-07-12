İşçi ile işveren arasında kurulan iş ilişkisi, işveren tarafından bitirildiğinde yani işçinin iş akdi fesh edildiğinde, çalışan bu durumda mahkeme yoluna gidip işe iade davası açabilir. Peki davayı kazanma durumunda ne yapmalıdır? Mahkeme işe iade kararı verirse işçinin kaç gün içerisinde işe başlaması gerekir? Birçok çalışanın aklında işe iade ile ile ilgili bu tip sorular var. İşte hazırladığımız ayrıntılı habere göz atarak merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

İŞ AKDİNİN FESHİNDEN NE KADAR SONRA DAVA AÇILABİLİR?

İş sözleşmesine son verilen işçi, fesih bildiriminde işten çıkarılması için haklı bir sebep gösterilmediğini iddia ederse mahkeme yoluna giderek işe iade davası açabilir. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en geç bir ay içinde iş mahkemesine başvurmaları gerekmektedir.

İŞE İADE DAVASI NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

İşe iade davası seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlanır. Mahkeme tarafından verilen kararın temyize gitmesi durumunda ise, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. Belirtilen bu sürelerde değişiklik olup uzayabilir.

MAHKEME İŞE İADE KARARI VERİRSE İŞÇİNİN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAMASI GEREKİR?

İşçi mahkemeden işe iade için çıkan kesin kararın tebliğ edilmesinin ardından on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

İşveren tarafından sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme tarafından ya da özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersiz olduğuna karar verilirse (yani işçinin işe iade davasının kazanması durumunda) işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

Aksi bir durum olursa yani işçinin başvurusuna rağmen işveren bir ay içinde işe başlatmazsa, işçiye en az dört en fazla sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.