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Mahkemeden taksicilere müjde! UBER artık yasak…

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın UBER’e açtığı davanın gerekçeli kararının yazılmasından sonra İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yazı göndererek UBER’e erişimin engellenmesini istedi. BTK’nın kararı uygulaması bekleniyor. Mahkeme gerekçeli kararında UBER’in haksız rekabet oluşturduğunu ve taksi hizmeti verebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Kararda, "UBER’in yada benzer şekilde faaliyet gösterecek diğer şirketlerin bu şekilde bir taksi hizmeti verebilmesi ve bunun yasal bir zemine oturması için yasa koyucu tarafından yada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği Cumhurbaşkanı tarafından buna yönelik yasal bir düzenleme yapılması gerektiği” belirtilmişti.

Can ÖZÇELİK
19:10 -
Haberler Ekonomi
Mahkemeden taksicilere müjde! UBER artık yasak…

Taksiciler ve internet üzerinden hizmet sağlayan UBER arasındaki davada İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, gerekçeli kararını yazdıktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı göndererek, UBER ve UBERXL hizmetinin sunulduğu mobil ve internet üzerinden ulaşılan uygulamalarının erişiminin engellenmesini istedi.

MAHKEME “HAKSIZ REKABET” DEMİŞTİ

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, UBER'in haksız rekabet yarattığını vurgulayarak erişimini engelleme kararı vermişti.

Mahkeme gerekçeli kararında UBER'in taksi hizmeti verebilmesi için yasa koyucu yada Cumhurbaşkanlığı tarafından yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

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Kararda, UBER'in verdiği hizmetin sadece bir bilişim yada aracılık hizmeti olmadığı aynı zamanda bilgi teknolojileri hizmeti kullanılmak suretiyle taşımacılık hizmetinin verildiği ifade edildi.

D2 belgesi bulunan araçlarla yolcu taşımacılığı yapılmasında yasal boşluk bulunduğu, UBER'in de bu yasal boşluktan faydalanarak taksi hizmetini yerine getirdiği vurgulandı.

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CUMHURBAŞKANI VEYA MECLİS YASAL DÜZENLEME YAPMALI

Yapılan düzenlemelerle bu D2 belgesinin amacı dışında kullanılmasının cezai yaptırıma bağlandığı belirtilen gerekçeli kararda, UBER'in D2 belgesinin amacı dışında kullanmak ve başkasını faaliyetlerinden yararlandırmak şeklinde haksız rekabet oluşturacak şekilde yolcu taşımacılığı yaptığı ve haksız rekabet oluşturduğu ifade edildi.

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Gerekçeli kararında UBER'in hizmet verebilmesi için yasal bir düzenleme gerektiğinin altını çizen mahkeme, “UBER'in yada benzer şekilde faaliyet gösterecek diğer şirketlerin bu şekilde bir taksi hizmeti verebilmesi ve bunun yasal bir zemine oturması için yasa koyucu tarafından yada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği Cumhurbaşkanı tarafından buna yönelik yasal bir düzenleme yapılması gerektiği” belirtilerek UBER hizmetlerinin yer aldığı, mobil uygulamaları ile internet sitelerine erişimin engellenmesine hükmedildiği vurgulandı.

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