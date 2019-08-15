Çalışma hayatının her alanında işçi ve işveren arasında karşılaşılabilen en tartışmalı konulardan biri de işe iade davaları ve davalar sonrası verilen kararlardır. 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre iş akdinin nasıl sonlandırıldığı ve işçi ya da işverenin hangi durumlarda haklı olabileceği gibi durumlar davanın seyrini değiştirse de her iki tarafında en merak ettiği konu işçi lehine sonuçlanan davalarda kararın nasıl uygulanacağıdır. Genellikle işe iade davaları iki ay içinde sonuçlansa da bu süre bazı durumlarda uzayabilir. Peki, mahkemenin işe iade kararını işveren kaç gün içerisinde uygulamak zorundadır? İşte konuya ilişkin ayrıntıları öğrenebileceğiniz haberimiz…

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. 19. 20. 21. 22. ve 29. maddeleri, işverenin çalışanın iş akdini hangi durumlarda haklı sebeplerden dolayı sonlandırabileceğini belirlemiştir. Ancak haklı bir sebep olmadan fesh edilen iş sözleşmesinin ardından işçiye mağdur olmaması adına iade davası açma hakkı tanınmıştır. Eğer işçi işten çıkarılmasını haklı bulmuyorsa ve işine dönmek istiyorsa dava yoluna gidebilir.

İŞE İADE DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İşçinin işe iade davası açması için ise belirli şartları sağlamış olması gerekmektedir.

– İş Kanunu'na veya Basın İş kanuna tabi olmak,

– İş yerinde en az otuz işçinin çalışıyor olması,

– Çalışanın en az altı aylık kıdeminin bulunması,

– İş sözleşmesinin işveren tarafından bir neden belirtilmeden ya da haklı bir neden belirtilmeden fesh edilmesi,

– Sözleşmenin fesh tarihinden sonra en fazla otuz gün geçmiş olması gerekmektedir.

İşçi bu şartları sağladığı takdirde öncelikle İş Mahkemesine başvurur. Ancak özellikle kırsal bölgelerde İş Mahkemesinin bulunmadığı durumda Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulabilir.

MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINI İŞVEREN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE UYGULAMAK ZORUNDADIR?

İşçinin, işe iade davasını kazanmasının ardından 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 21. Maddesine göre, kendisine tebliğ edilen karardan sonra 10 gün içinde iş yerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Aksi halde işverenin feshi geçerli bir feshe dönüşür. Başvurunun ardından ise işveren 1 ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. Başlatmadığı durumda ise ödemesi gereken tazminatı ödeyerek iş sözleşmesini sonlandırır.