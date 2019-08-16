Malul aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) çalışamayacak durumda olan sigortalı vatandaşlar için sağladığı maddi bir destektir. Çalışırken geçirdiği kaza veya hastalıktan sonra çalışma gücünü kaybederek çalışamayacak duruma gelen sigortalı kişiler için geçerli bir aylıktır. Malul aylığı, iş kazası geçirerek çalışma gücünü en az yüzde 10 kaybedenlere verilen iş görmezlik geliri ve sigortalı çalışmaya başlamadan önce engelli olan kişilere bağlanan engelli aylığı ile çok karıştırılır. Ancak her birinin kendine ait şartları bulunmaktadır. Peki, Malulen emeklilik şartları hangi hastalıkları kapsıyor? İşte çok merak edilen konuyla ilgili haberimizin detayları…

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?

Çalışma gücünü veya meslek kazanma yetisini kısmen veya tamamen yitirilmesinden kaynaklı sürekli bir gelir elde edilememesi durumuna yol açan fizyolojik risklere malullük denmektedir. Sigortalı çalışanın bu durumda kalmasının ardından mağdur olmaması ve geçimini sağlaması için gerçekleştirilen malullük sigortası da malul olma durumunda Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından malul aylığı bağlayarak gelir kaybını engellemeyi amaçlar.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

– Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

– Epilepsi

– Demans

– Beyin tümörleri

– Parkinson sendromu

– Serebral palsi

– Multiple Skleroz (MS)

– Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

– Şizofreni

– Bipolar bozukluk

– Görme azlığı

– Retina kanamaları

– Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

– Anemi

– Kol, bacak gibi organ kaybı

– Behçet hastalığı

– Gastrointestinal kanamalar

– Karaciğer sirozu

– Karaciğer nakli

– Kalp yetmezliği

– Kalp kapak hastalıkları

– Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

– Solunum sistemi hastalıkları

– Kalp nakli

– Böbrek nakli

– Akciğer nakli

– Tüberküloz

– AIDS