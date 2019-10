MAPIC 25’inci kez kapılarını açıyor

MAPIC 2019'da alanlar ve mekanlar yeniden tasarlanıyor. Fransa Cannes'da 13 – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 25'inci defa kapılarını açacak olan MAPIC,dünyanın önde gelen perakende sektörü temsilcileri ve markalarını gayrimenkul oyuncuları ile bir araya getirecek. Türkiye temsilcisi Alkaş tarafından organize edildiği fuarda Türkiye, 80'i aşkın firma ve 250 kişilik heyetle yer alacak.

İHKİB ve BMD işbirliği ile kurulan Turkish Brands standında ve fuar genelinde bu yıl da 500'den fazla B2B toplantısının başarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “MAPIC, doğru yatırımcıyı, doğru zamanda, doğru kurumlarla bir araya getiriyor” dedi. Günümüz insanlarının en fazla zaman geçirdiği alışveriş merkezi gibi mekanların inşa edilmesi ve şehirlerin buna göre planlanması için;perakende sektörü ve markalarını, gayrimenkul sektörü oyuncuları ile buluşturan MAPIC, 25'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. MAPIC, bir yandan perakende sektörü ve markalara yeni yaşam alanlarını tanıtırken, mülk sahiplerine de perakendenin değişen yüzüne uygun yaşam tarzının nasıl oluşturabileceğine dair ipuçları veriyor.

8 BİN 600’ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI

13-15 Kasım'da Fransa Cannes'da düzenlenecek olan ve Türkiye temsilciliğini Alkaş'ın üstlendiği MAPIC, dünyanın en önemli perakende markalarının yanı sıra AVM yatırımcıları, masterfranchise'lar, mimarlar, tasarımcılar, eğlence yeri işletmecileri, brokerlar, tedarikçiler, şehirler ve ülkelerden oluşan 8 bin 600'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek. Perakende sektörünü tüm yönleriyle ele alan organizasyonda bu yılki motto “Yeni Perakende: Alanlar ve mekanlar yeniden tasarlanıyor”olacak.

Uluslararası perakende ve gayrimenkul sektör temsilcilerine Türk perakende markalarını tek çatı altında tanıtmak için İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği) ve BMD (Birleşmiş Markalar Derneği) işbirliği ile kurulan sinerjinin de etkisiyle fuarda büyük adımlar atılması bekleniyor. Bununla birlikte Turkish Brands çatısı altında yer alan Avva, B&G Store, D'S Damat,İpekyol, Kiğılı, Hemington, Penti, Perspective ve Yargıcı gibi markaların yanı sıra Türkiye'nin öncü markaları toplantılar için hazırlıklara şimdiden başladı. Stantla katılan firmalar arasında Polin, Dof Robotics ve Turkmallyerini aldı.

Bununla birlikte AYD (Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği)'nin, MAPIC'in ilk gününde gerçekleştireceği geleneksel akşam yemeğindeTürkiye perakende vegayrimenkul sektör liderleri uluslararası katılımcılarla bir araya gelecek. Türkiye'deki yatırımcıları bir araya getirecek AYD akşam yemeği, geleceğe yönelik global işbirlikleri için zemin hazırlayacak. Türkiye bu yıl fuara, 80 firma ve 200'ün üzerinde kişiyle katılacak.

YENİ PERAKENDE: ALANLAR VE MEKANLAR YENİDEN TASARLANIYOR

Türkiye perakende sektörünün öncü markalarının yurtdışına açılma hedeflerini destekleyen MAPIC'in “Yeni Perakende: Alanlar ve mekanlar yeniden tasarlanıyor” ana teması ile gerçekleştirileceğini belirten Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “MAPIC, 25'inci kez doğru yatırımcıyı, doğru zamanda, doğru kurumlarla bir araya getirecek. Perakende sektöründe global yatırım hareketlerine yön veren 9 Türk perakende markasını,son üç yıldır İHKİB ve BMD iş birliği ile kurulan ve bu yıl 6. kez kurulacak olan Turkish Brands standında tek çatı altında tanıtmayı amaçlıyoruz. AVM sahipleri, masterfranchisee'lar, şehirler, geliştiriciler, yatırımcılar ve perakendecilerin katıldığı MAPIC'te uluslararası yatırımcıları Türk firmaları ile bir araya getiriyoruz.Geçtiğimiz yıl fuar genelinde 500'ün üzerinde B2B gerçekleştirmiş olduğumuzu göz önüne alarak bu yıl da B2B çalışmalarına heyecanla ve Türk perakende markalarımızdan aldığımız motivasyon ile başladık. Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) gelenekselleşen networking yemeğinde bu yıl da uluslararası yatırımcılar ve Türk markaları bir araya gelecek. Hedefimiz,markalarımızın geçmiş senelerde gerçekleştirdiği uluslararası sıcak işbirliklerinin devam etmesini sağlamak olduğu için, perakende ve gayrimenkul sektörünün uluslararası etkinliği olarak bilinen MAPIC'e tüm toplantılarımızı önceden planlamış olarak gideceğiz. Bu yılda sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, fikir alışverişine imkan tanıyan, deneyimlerin paylaşıldığı ve yeni iş birliklerinin doğduğu başarılı ve keyifli üç gün geçireceğimize inanıyorum” dedi.

İHKİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE: BÜYÜK BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ

Türkiye'nin dünyanın beşinci, AB'nin üçüncü büyük hazır giyim tedarikçisi, 2018'de 17.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Toplam hazır giyim ihracatımızın yüzde 75'inde İHKİB'in 10 bini aşkın üyesinin imzası bulunuyor. İHKİB olarak biz İstanbul'u dünyanın önde gelen moda merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda birçok çalışma ve proje yürütüyoruz. Ülkemiz bu çalışmalar sayesinde özgün tasarımları ve moda markalarıyla küresel arenada rakiplerinden her geçen yıl biraz daha ayrışıyor. Hazır giyim markalarımızın 100'ü aşkın ülkede 4 binden fazla mağazası bulunuyor. Markalarımızın yurt dışına açılımını Türk Moda Endüstrisi'nin tanıtımı için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu ilkeden hareketle markalarımızın 80 ülkeden AVM yatırımcılarının yanı sıra master franchiselar ve ortaklık yapabilecekleri şirket temsilcileri ile görüşme imkanı buldukları MAPIC etkinliğinde yerimizi almaya büyük önem veriyoruz. Her yıl 8 bin 500 ziyaretçiyi ağırlayan MAPIC'te tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi hem tanıtım he de markalarımız için çok önemli işbirliği fırsatlarına imza atılacağına canıgönülden inanıyorum” dedi.

BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, MAPIC 2019 sonrası fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “BMD üyesi 106 markanın 125 ülkede 4 bin 396 yurt dışı mağazası ve 12 bin 884 diğer satış noktası olmak üzere toplamda 17 bin 280 satış noktası bulunuyor. BMD üyeleriyle 2023 yılında dünyada 20 bin mağaza açmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, yurt dışı hedef pazarlarını ve yeni işbirliklerini değerlendirebileceğimiz en büyük fuarlardan biri olan MAPIC'te her yıl öncüler arasında yer alıyoruz. Bu yılda Türk markaları olarak MAPIC fuarının hazırlıklarına yeni bir heyecanla başladık. 2014 yılında BMD üyesi 8 markayla ilk kez oluşturduğumuz Türk Markaları (Turkish Brands) standı üçüncü kez İHKİB'in işbirliğiyle gerçekleşecek. Hazır giyim markalarımız, uluslararası yatırım ve franchise gruplarıyla bir araya gelecek. Uluslar arası platformda, markaları ve alışveriş merkezleriyle perakende sektörümüzün, Türk ekonomisinin temel unsurlarından ve güçlü aktörlerinden biri olduğunu anlatacağız. Yabancı yatırımcıları, Türkiye'ye yatırımı sürdürmeye davet edeceğiz. Türk markalarının bir arada olduğu standımızda, uluslararası ziyaretçilerle bir araya gelerek önemli bağlantı olanakları sağlayacağız. Türk markalarını ileriye taşıyan, küresel pazarda açılım sağlayan böyle organizasyonlarda temsiliyetimizi sürdüreceğiz, MAPIC de bu platformlardan biridir” dedi

AYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN ALTAŞ: ÖNEMLİ FIRSAT

Dünyanın en büyük uluslararası perakende ve gayrimenkul fuarı MAPIC'in, Türkiye'nin Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan stratejik rolünü ve dünya standartlarında sahip olduğu projeleri küresel perakendeciler ve AVM yatırımcıları ile buluşturmak için önemli bir fırsat sunduğuna değinen AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün sektörümüzün en çok ihtiyaç duyduğu şey, Türkiye ticari gayrimenkul sektörünün, alanında pek çok ülkeden önde bulunan ve birer yaşam merkezine dönüşmekte olan alışveriş merkezlerinin ülke markasına katma değer sağlayacak platformlarda yer almasını sağlayarak ülkemizin gücüne güç katmak.

Yeni dönemde AVM yatırımcıları olarak; tüketiciler, perakendeciler ve sektörel tüm çözüm ortaklarımızla birlikte perakende sektörünün gelişimi için tam bir işbirliği içerisinde çalışmayı hedefleyen AYD'yi temsilen, bu yıl da başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şimdiden tüm katılımcılara verimli ve keyifli bir organizasyon diliyorum”