Marjinal Garaj PR sektöre giriş yaptı

Startup odaklı 360 derece iletişim hizmeti sunan Marjinal Garaj PR, startup'ların ihtiyacına özel strateji ve hizmetler üretiyor.

25 yıllık geçmişiyle sektörün en itibarlı şirketlerinden olan Marjinal Porter Novelli'nin iştiraki olan Marjinal Garaj PR'ın Kurucu Ortaklarından Ayşe Ekin Gündüz şirketi kurma fikrinin oluşumunu şöyle anlatıyor: “Marjinal Porter Novelli'de çalışırken müşterimiz olan bir üniversitenin yollarında attık ilk adımı. Girişimcilik Merkezi'ne yönelik çalışmalarımız sırasında bugün küresel bazda milyarlarca dolarlık yatırım alan ve istihdama katkı anlamında büyük potansiyel barındıran girişimlerin yaşadığı sıkıntılara bire bir şahit olduk.

Birçok fikrin daha fikir aşamasındayken hayata geçemeyip kaybolduğunu ya da hayata geçen fikirlerden ciddi bir bölümünün doğru kanallardan kendini aktaramadığı ve yatırım alamadığı için yok olduğunu gözlemledik. Bu noktada iyi bir fikrin ve uykusuz gecelerin gücüne olan inancımızla kolları sıvadık.”

‘KONVANSİYONEL PR’IN START-UP’LARA UYGUN OLMADIĞINI FARK ETTİK

Marjinal Garaj PR'ın Kurucu Ortaklarından Sibel Üstünışık ise çalışmalarını şöyle özetledi:

“Bizi diğer iletişim ajanslarından ayıran yenilikçi PR anlayışımız ve esnek çalışma yapımız.

Konvansiyonel PR anlayışının startup'lar için birebir uygun olmadığını fark ettik.

Geleneksel PR'da varolan ve yazılan bir hikayenin üzerine iletişim çalışmaları yapılırken, biz bu hikayeyi sıfırdan baştan yaratmak istiyoruz. Öte yandan bu yolculukta startup'ların

en büyük ihtiyaçlarından biri ise stabilite…

Yani biz sizinle uzun bir yolculukta birlikte yürüyeceğiz diyoruz. Özetle; Marjinal Garaj PR olarak kendimizi startup'ların marka kimliğinden tüm tasarım ihtiyaçlarına, sosyal medya yönetiminden medya ilişkilerinin geliştirilmesine kadar tüm ihtiyaçlarına özel strateji ve hizmetler üretmeye yönelik yenilikçi bir PR anlayışı olarak ifade ediyoruz. Sadece şirketlerin basın, sosyal medya veya diğer mecralarda yer alması değil, yatırımcılara yönelik tanıtımlarında da teknik destek ve danışmanlık hizmetleri de çalışmalarımızın bir parçası olacak.”