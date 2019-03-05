Marketler nasıl soruşturulacak?

Rekabet Kurumu dün flaş bir kararla Türkiye genelinde faaliyet gösteren 23 zincir marketle ilgili rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı. Rekabet Kurumu'nun açıklamasında 23 zincir marketin 4054 sayılı kanunun 4.ve 6. Maddelerini ihlal edip etmediğine bakılacağı belirtildi.

Peki ya kanunen marketlerin hangi yasaları çiğneyip çiğnemediğine bakılıyor?

Önce Rekabet Kanunu'nun 4054 sayılı kanunun birinci maddesine bakalım. Kanun birinci maddesinde mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma karar ve uygulamaları piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını engellemenin yasanın temel amacı olduğunu söylüyor.

‘MAL ALIM PİYASASI ÖNCEDEN BÖLÜŞÜLÜYORSA’

Marketlerin ihlal etmekle suçlandıkları kanun maddesi ise 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddeleri. Buna göre 4. madde ne anlatıyor önce ona bakalım. 4. maddeye göre iki veya daha çok şirketin kendi aralarında mal alım, mal satım ve kâr gibi unsurları önceden konuşarak ayarlıyorlarsa,

Mal alım piyasasını önceden konuşarak bölüşüyorlarsa,

Mal ve hizmet arz ya da talep miktarını piyasa dışında aralarında belirliyorlarsa,

Rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak için boykot yapıyorlarsa,

Sattıkları mal ve hizmetler için başka bir mal ve hizmetin satılmasını zorunlu kılıyorlarsa

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar başlığını ihlal etmiş sayılacaklar.

‘BAŞKA ŞİRKETİN PİYASA GİRMESİ ZORLAŞTIRILIYORSA’

Rekabet Kanunu'nun 6. Maddesi ile bir veya birden başka şirketin ülkenin bütünündeki mal ve hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yaptığı anlaşmalar ile kötüye kullanılması yasaklanıyor. Kanunda bu madde şöyle izah ediliyor.

*Bir başka şirketin ticari faaliyet alanına girmesini zorlaştıracak eylemler içinde bulunmak.

*Eşit durumdaki alıcılar için farklı şartlar ortaya sürmek.

*Ellerinde bulunan teknik, ticari ve teknolojik imkanlar ile başka bir piyasayı bozucu eylemlerde bulunmak.

*Tüketicinin zararına olarak üretimin pazarlamanın ya da teknik gelişmelerin kısıtlanması.

CİROLARININ YÜZDE 10’UNA PARA CEZASI GELEBİLİR

Anlayacağınız marketler pek çok açıdan sebze fiyatları için soruşturulacak. Peki ya kanunu ihlal ettikleri ortaya çıkarsa ne olacak? Marketlerin sebze fiyatlarına ilişkin piyasayı bozucu bir eylem içerisinde bulunduğu ortaya çıkarsa yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 10'una kadar idari para cezası verilebilecek. Rekabet Kurulu ile yapılacak işbirlikleri dahilinde cezada bağışlama veya indirim şartları gündeme gelebiliyor.