Markette 5 TL’nin altında sebze zor

Sebze fiyatları el yakmaya devam ediyor. Süpermarkette fiyatı 5 TL'nin altında sebze bulmak zorlaştı. Türkiye'nin iki büyük marketindeki 24 farklı ürünü inceledik. Sadece beş ürün kaleminin kilogram fiyatı 5 TL'nin altında.

Hayat pahalılığı her geçen gün gitgide artarken marketlerde 5 TL'nin altında kilogram fiyatı olan sebze neredeyse kalmadı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 20.30 olurken, zam şampiyonu yüzde 36.82 ile patlıcan olmuştu onu ikinci sırada yüzde 32.97 ile salatalık izlemişti. Patlıcanın fiyat performansı market reyonlarında da bir hayli yüksek. İşte Türkiye'nin önde gelen iki büyük süper marketinin sanal market fiyatları:

5 ÜRÜN 5 TL’NİN ALTINDA

Tablonun sonucuna göre iki markette de havucun kilogramı 5 TL’nin altında. Market 1’de patates 4.95’ten satılıyor, market 2’de ise 4.39 TL’den alıcı buluyor. Soğan ise Market 2’de 4.99 TL’den satışa sunuldu. Toplam 5 kalem ürünün fiyatı 5 TL’nin altında.