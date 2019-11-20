Marmarabirlik’ten üreticiye 81 milyon ödeme!

21 Ekim 2019 tarihinde başlayan ürün alımlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bugüne kadar 210 milyon TL bedelle 27 bin ton ürün alımı yapıldı.

“21 KASIMDA ÖDEME YAPILACAK”

Ortaklarımıza son hesap kesim tarihi olan 15 Kasım itibarı ile teslim ettiği ürün bedellerinin % 50'sinin karşılığı olarak, 21 Kasım Perşembe günü 81 milyon TL ödenmiş olacak” dedi.

“ORTAKLAR ÇOK İYİ ANALİZ ETMELİ”

Marmarabirlik Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 180 – 230 dane arası ürün ve yağlık zeytinin azami teslimat miktarının dışına çıkarıldığını belirten Başkan Asa, “Marmarabirlik 380 kalibre ezmelik ürünü 4.20 TL'ye, yağlık zeytini 4 TL'ye alırken, Marmarabirlik dışında diğer alıcılar ise 280 kalibre ürünü piyasada 4 TL'ye almaktadırlar. Marmarabirlik'de aynı kalibredeki ürünün fiyatı 6.90 TL'dir. Bunun ortaklarımız tarafından çok iyi analiz edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“İSRAF EDİLMEMELİ”

Marmarabirlik'i koruma ve ayakta tutma görevlerinin olduğunu belirten Asa, “Öz kaynakların çok iyi değerlendirilmesi ve israf edilmemesi gerekir. 2010 yılından bugüne öz kaynakların doğru zaman ve yerde kullanılması, yakaladığımız başarının en önemli sebebidir. Marmarabirlik'in nerden nereye geldiğini ortaklarımız çok iyi bilmektedir. Geçmişi unutmadan ortaklarımızı kooperatiflerine sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.