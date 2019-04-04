Mart ayı fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı

Merkez Bankası’nın (TCMB) TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon verileri ardından yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda önce çıkan söylemler şöyle:
* Mart’ta çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama devam etti, ana eğilimindeki düşük seviyeler korundu
* Gıda yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarındaki belirgin artışa bağlı olarak yükseldi
* Enerji enflasyonundaki artışta ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler etkili oldu
* Mart’ta temel mal grubu fiyatlarındaki ılımlı seyirde TL’deki değer kaybına karşın, iç talepteki zayıflamanın etkileri izlendi
* Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir önceki aya kıyasla bir miktar arttı
REUTERS
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