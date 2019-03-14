Marulun fiyatı neden arttı?

Bir döneme damga vuran soğan ve patates fiyatının yerini bugünlerde marul aldı. İstanbul’un bazı büyük marketlerinde marul fiyatı 7 liradan satılıyor. Peki marul bir anda neden bu kadar pahalandı? Üreticiler marul eken çiftçilerin azaldığını, gübre fiyatlarının arttığını ve diğer maliyetlerin hemen hemen iki katı zamlandığını söylüyor.

EKİM AZALDI

Marul fiyatlarının son dönemde çok fazla arttığını belirten Antalya Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin marul ekiminin azalmasının fiyatların artmasında etkili olduğunu söylüyor. Metin, “Marul eken azaldı. Örneğin benim arkadaşım geçen yıl çok fazla marul ekti bu yıl o ekimini azalttı. Bir nevi arz- talep dengesi. Ekim sahası azaldığı için marul fiyatları arttı” diye konuştu.

İSTANBUL’A GELENE KADAR ÜRÜN ZAMLANIYOR

Hükümetin çiftçinin maliyetleri konusunda bir açıklama yapmadığını belirten Antalya Semt Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı İsmail Öz, “Maliyetler çok önemli, maliyetlerle ilgili kimse açıklama yapmıyor. Burada 1 liraya mal olan bir ürün İstanbul’a gelene kadar 2 liraya kadar çıkıyor. Yani buradan çıkan bir ürün İstanbul’a gelene kadar yüzde 100 zamlanıyor” dedi.

ÜRÜN AZ

Marul fiyatının artışına ilişkin ise Başkan İsmail Öz şu ifadeleri kullandı: Yağan yağmurlar tarladaki ürünlerin hepsini çürüttü. Ürün az. Fiyatlar bundan dolayı artıyor. Tabi vatandaşlar yine ekti ama marulun da olgunlaşma süresi var.

SERACILIK MALİYETİ YÜKSELDİ

Seracılık maliyetlerinin çok fazla arttığını belirten, Eskişehir Yaş Sebzeciler Meyveciler Balıkçılar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çiçek de sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Marullun üreticideki fiyatı 3 lira ile 4 lira arasında değişiyor. Pazar fiyatı ise 5 lira.. Fiyatların artmasının sebebi; işçilik maliyetleri, hava şartları, gübre maliyetleri çok fazla arttı. Bundan dolayı da fiyatlar arttı. Şu an verim az. İthal edilen tohumlar da azaldı.” dedi.