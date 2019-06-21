Mayhoola, Boyner anlaşmasının detayları belli oldu

Fiyat, Boyner Perakende hisselerinin dünkü kapanışına göre bugünkü kur üzerinden yüzde 60’a yakın prime işaret ederken, hisseler yüzde 19.88 yükselişle tavan seviyeden işlem görüyor.

Boyner Holding ve Mayhoola, Mayıs 2015'te başlayan finansal ortaklıklarını bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları’nın şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma kararı aldıklarını Mayıs başında duyurmuştu.

Bugün şirketten ve KAP’a yapılan açıklamalara göre Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam %43.91 Boyner Perakende hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1.40 dolar) bedelle satın alacak. Buna karşılık Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin %100’üyle birlikte “Altınyıldız” ve “Altınyıldız Classics” markalarını 354-417 milyon TL aralığında belirlenecek bedelle devralacak.

Açıklamaya göre, Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın %98.01 çoğunluğu Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak.

Anlaşma kapsamında BIST’te işlem gören Boyner Perakende’den “Boyner” ibaresi çıkarılarak ünvan değişikliği de yapılacak.

Ayrıca Mayhoola, BIST’te bireysel yatırımcıların elinde bulunan %1.99 oranındaki Boyner Perakende hissesi için de satma hakkının Boyner Holding’e 1 lot pay başına ödenecek olan 1.40 doların işlem kapanış tarihindeki TL karşılığından kullandırılmasına karar verdi.

Açıklamada işlemin 24 Haziran Pazartesi günü yapılacak Boyner Perakende olağanüstü genel kurulunun ardından tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

REUTERS

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