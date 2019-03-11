MB’nin 5 yıldız sevdası 1 milyon TL’ye patladı

31 Temmuz 2018'de Sheraton Ankara'da yapılan toplantıya 125 bin TL, 30 Ocak 2018'deki toplantıya ise 112 bin 250 TL ödeyen banka, 30 Ocak 2019'da Ankara'da aynı otelde yapılan toplantıya ise 135 bin TL ödedi. Merkez Bankası, 2019 yılının ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nı Ankara'daki Sheraton Otel'de yaparken, kuru pasta ve içecek gibi ikramın bulunduğu toplantıya 135 bin TL ödendiği ortaya çıktı.

4 TOPLANTI YAPILIYOR

Merkez Bankası yılda 4 kez enflasyon raporu yayımlıyor. Bu toplantılardan ikisi Ankara'da ikisi de İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Yönetim yeri Ankara olan Merkez Bankası, 2016 yılının ocak ayına kadar Ankara'daki tüm toplantılarını idare merkezi olarak kullandığı Ulus'taki kendi binasında gerçekleştirdi. İstanbul'daki toplantılar içinse kendi yeri olmadığı için oteller kullanıldı. Bu gelenek 2016'nın nisan ayında Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna Murat Çetinkaya'nın oturmasıyla değişti. Çetinkaya, göreve geldiği yılın temmuz ayından itibaren kendi binasındaki toplantı salonunu hiç kullanmazken, Ankara'da da lüks otelleri tercih etti.

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9 TOPLANTIYA 1 MİLYON 179 BİN TL

MB'nin 5 yıldızlı otellerdeki toplantılar için ödediği bilanço ağır oldu. 2017'den bu yana 5 yıldızlı otellerde yapılan 9 toplantıya ödenen para da belli oldu. 2 yılda 5 yıldızlı otellerde yapılan 8 toplantıya Merkez Bankası tam 1 milyon 44 bin TL ödemişti. Son toplantıyla ise 135 bin TL ödendi. 9 toplantının bilançosu, 1 milyon 179 bin TL oldu.