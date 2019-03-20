McDonalds’dan vegan ürün

McDonald’s sebzelerden hazırladığı, etsiz McNuggest’ları vegan ve vejeteryan müşterilerinin beğenisine sundu.

Delish.com’un haberine göre bir McDonald’s temsilcisi, yeni vegan külçelerin Norveç’in belirli bölgelerinde bulunduğunu onayladı.

“Vegetarnuggets” (McDonald’s Norveç’in internet sitesinde yer alan İngilizce tercümeye göre) nohut, soğan, havuç ve mısırla karıştırılmış patates püresi ile yapılıyor. McNuggets’lar kırıntılarla kaplanıyor ve daha sonra kızartılıyor.

Şu an için vegan McNuggets sadece Norveç’te mevcut. Ancak ürün önemli bir başarı yakalarsa diğer pazarlara da ulaşabilir.