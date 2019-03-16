Medyaya göre ‘gizli işsizlik’ var

Yeni Zelanda’da ibadet eden Müslümanları hunharca katleden psikopat Brenton Tarrant 49 kişiyi öldürdü. Dünya bu haberle yas tutarken Türkiye’de gazeteler birinci sayfalarında bu habere geniş yer ayırdı. Kimi gazeteler birinci sayfalarını tamamen bu habere ayırırken bu haberin yanında okurlarına başka haberler gösteren gazeteler de oldu. Türkiye’de dün işsizlik tarihi zirve yaptı. 4 milyon 300 bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçti. Son bir yılda 1 milyonun üzerinde insan işsizler ordusuna katıldı. Türkiye’de işsizlik büyük bir sosyal yaraya dönüştü. Bazı gazeteler işsizlik rakamlarını okurlarına iç sayfalarında küçük puntolar ile duyurdu.

Gazeteniz SÖZCÜ birinci sayfasında işsizlik rakamlarını böyle gösterdi.



SÖZCÜ’nün iç sayfasında da işsizliğe şöyle yer verildi.



Hürriyet Gazetesi birinci sayfasında işsizlik haberine yer vermedi.



Gazetenin iç sayfasında işsizlik haberi şöyle yer aldı.



Milliyet Gazetesi birinci sayfasında işsizlik rakamlarına yer vermedi.



Milliyet Gazetesi iç sayfalarında işsizliğe şöyle yer verdi.



Posta Gazetesi birinci sayfasında işsizlik haberine yer vermedi. Yeni Zelanda haberleri dışında birinci sayfada, maç sonucu, ucuz konutlar, bulmaca eki, bir politika haberi ve iki röportaja yer verildi.



Posta Gazetesi iç sayfalarında işsizlik haberinde şöyle yer verdi



Sabah Gazetesi birinci sayfasında işsizlik rakamlarına yer vermedi. Yeni Zelanda haberleri dışında yer alan haberlerin konuları ise şöyle oldu: Moda haftası, bir cinayet, bir röportaj, maç sonucu, üç politika haberi.



Sabah Gazetesi iç sayfasından işsizlik haberini şöyle gördü:



Akşam Gazetesi birinci sayfasında işsizlik rakamlarına yer vermedi. Yeni Zelanda haberleri dışında beş politika haberine yer verildi.



Akşam Gazetesi işsizlik rakamlarını iç sayfasından şöyle gördü:

