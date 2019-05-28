Mega projelerde mega sessizlik

İtalyan ortak Astaldi’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki paylarını satmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Astaldi tarafı konu ile ilgili sessizliğini koruyor. 30 milyar euroluk dev şirketin dünyada yürüttüğü diğer başka işlerde de sıkıntılı olduğu konuşulurken uzun süredir şirketin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini Çin devletine satacağı iddia ediliyordu.

ÇİN KONUŞUYOR

Çin tarafı konu hakkında sessiz değil. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang geçen hafta yaptığı açıklamada köprüye olan ilgilerini açıkça ifade etmişti. İtalyan Astaldi’nin Kurumsal İletişim Sorumlusu Alessandra Onorati, sozcu.com.tr'ye konu hakkında Astaldi'nin bir görüş belirtmeyeceğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ’DE YENİ ÖDEME MODELİ

Üçüncü köprüde bu muamma sürerken hazine garantisi ödemesi için yeni bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Buna göre devlet hazine garantisi ödemelerini sadece yılın başında belirlenen kur ile değil, 6 ayda bir belirlenen kur ile ödeyecek. Yani 1 Ocak – 31 Haziran için yapılacak ödeme 1 Temmuz – 31 Aralık'ta da kurun yeni seviyesi ile yapılacak.

Bu düzenlemenin köprüyü hali hazırda işleten Astaldi ve IC İçdaş'ı bir nebze rahatlatacağı ortada. Fakat köprüde pay satın alacak yeni bir oluşum olduğu ifade edilirken yeni bir hesap yöntemi ortaya çıkması da dikkat çekti.

HAVALİMANI İÇİN DE BÜYÜK SESSİZLİK VAR

Öte yandan Bloomberg geçen hafta üçüncü havalimanı'nın da satış için görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı. Haberde havalimanı ile ilgilendiği belirtilen firmalar sessizliğini koruyor. Sozcu.com.tr'nin yetkililerine ulaştığı İspanyol Ferroval sorularımıza yanıt vermedi. TAV yetkilileri de konuyla ilgili yorum yapmadı. Söz konusu şirketler geçen hafta da sessizliklerini korumuşlardı. İstanbul Havalimanı'nın mevcut işletmecisi İGA konuyla ilgili olarak yorum yapmıyor. Mega projelerdeki büyük sessizlik dikkat çekiyor.