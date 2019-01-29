Mega projelerde gündem: Yaprak dökümü

Son dönemin en büyük projelerinden olan ve ilk etabı geçen 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA bünyesindeki Kolin İnşaat ortaklıktan çıkmayı değerlendiriyor.

Firmadan İGA'daki hisselerine ilişkin yapılan açıklamada, “Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'da ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz.” ifadeleri kullanılmıştı. Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'ndaki paylarının yüzde 20 hissesini Kalyon’a devredebileceği belirtiliyor.

İGA’nın ortakları arasında hepsi Ankara kökenli olan, Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Mehmet Nafiz Günal ve Kolin’in patronu Celal Koloğlu bulunuyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ SATILABİLİR

Bloomberg’e konuşan Osmangazi Köprüsü ortak girişiminin yüzde 27 hisseli üyesi Nurol Holding Mali İşler Müdürü Kerim Kemahlı, köprünün bir bölünün veya tamamının satışının gündemde olduğunu söyledi.

Projenin yüzde 18’ine sahip olan İtalyan Astaldi şirketinin nakit sıkıntı yaşadığını bu sebeple uluslararası banka ve finans kuruluşlarıyla temasa geçildiğini ifade eden Kemahlı kısa sürede bir geri dönüş beklediklerini duyurdu.

Osmangazi Köprüsü’nde Makyol ve Özaltın İnşaat ile Nurol Holding’in yüzde 27’şer ortaklığı bulunuyor.

JAPONLAR SİNOP NÜKLEER SANTRAL PROJESİNDEN ÇIKIYOR İDDİASI

Türkiye’nin hayata geçirmek istediği dev projelerden biri de Sinop’a yapılması planlanan nükleer santral. Ancak Japon Nikkei gazetesi, Japonya'nın Türkiye'de nükleer enerji santralı kurma projesinden vazgeçmeye hazırlandığını iddia etti.

Japonya'nın liderliğinde kamu ve özel kurumların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üstlenilen projenin maliyetinin ilk tahminlerin iki katına çıkarak yaklaşık 5 trilyon yene, (44 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Japon-Fransız konsorsiyumu Türkiye'nin ikinci nükleer santralini Sinop'a yapmak için anlaşmıştı.