Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mehmet Şimşek’ten Ali Babacan sorusuna yanıt

Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski ekonomi bakanlarından ve parti kurması beklenen Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, "zamanı gelince konuşuruz" diye yanıt verdi.

11:58 -
Haberler Ekonomi
Mehmet Şimşek’ten Ali Babacan sorusuna yanıt

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters’ın “Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Şimşek, “Zamanı gelince konuşuruz” yanıtını verdi.

Medyaya yansıyan haberlerde görev aldığı dönemlerde ekonomide etkili bir isim olan Mehmet Şimşek’in Ali Babacan’ın yanında olmaya sıcak baktığı ifade ediliyordu.

İLGİLİ HABERAnkara bunu konuşuyor! 4 tabanlı yeni partiAnkara bunu konuşuyor! 4 tabanlı yeni parti

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. “Emerging Markets” dergisi tarafından 2013 yılında “Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı” seçildi, aynı yıl “Foreign Policy” dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

REUTERS

Son güncelleme: android-time 12:05 10.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more