Yeni yılla birlikte gelecek zam döneminin yaklaşması birçok vatandaşın, özelikle bir devlet kurumunda kadrolu olarak görev alan memurların maaş ve yardım paralarıyla ilgili merak ettiği soruları da arttırdı. Bilhassa memur çocuk parası ne kadar? Memurlara aile yardımı yapılacak mı? Bu ve bunun gibi merak edilen soruların ardından detaylı bir haber hazırladık. Memur ailelerine ocak ayında yapılacak olan enflasyon zamlarıyla birlikte aile yardımı da zamlı olarak yapılacak. Eş yardımına çifte artış yapılırken, çocuk ödemesi de memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Peki, 2020 yılında memur çocuk yardım parası ne kadar? İşte haberimizin ayrıntıları…

MEMUR ÇOCUK YARDIM PARASI NE KADAR?

Ocak'ta kamu kuruluşlarında kadrolu çalışan memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımlarına da zam olacak. Peki, memurların eş ve çocuk yardımları nasıl hesaplanıyor ve ne kadar oluyor. Tüm bu zam oranları belirlenen gösterge ve maaş katsayısı çarpılarak hesaplanıyor.

-Hakem Kurulu 2020 ve 2021 yıllarına yönelik toplu sözleşme kararına bağlı olarak eş yardımı ödeneğini 2.134’ten 2.273’e yükseltti. Ocak ayında aynı zamanda maaş kat sayısı da yükselecek. Böylece eş yardımına iki farklı artış birden yansıyacak. Bu durumda 295,45 lira olan eş yardımı, Ocak’ta gösterge artışı ve yüzde 4 zamla 327,30 liraya çıkacak. Bununla da kalmayıp bu tutar, yüzde 4’lük Ocak zammı enflasyon farkıyla yükselirse daha da artarak tahminlere göre 338 TL'yi bulabilecek.

-Çocuk yardımı ise memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Bu durumda 0-6 yaş arasında çocuk sahibi olan memurlara yapılacak yardım en az 71,98 TL'ye enflasyon tahminlerine göre de 74 liraya çıkabilecek. 6 yaş ve üstü çocuk sahibi olanlar için çocuk yardımı da en az 35,99 liraya, enflasyon tahminlerine göre 37 liraya yükselebilecek.