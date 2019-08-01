Memur emekli ikramiyesi: Memurların bayram ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca memur ve emekli, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram öncesi verileceği söylenen ikramiye için merakla bekliyor. Uzun süredir bayram ikramiyesi için gün sayan memurlar için ek gelir olan ikramiyelerin veriliş tarihleri belirlendi. Temmuz zamlarının ardından Kurban Bayramı için belirlenen memur emekli ikramiyesi ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek? İşte memurların bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ile ilgili en güncel bilgiler…

MEMURLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kamuda topu sözleşme dönemi başlarken temmuz ayında kamu işçileriyle yapılan görüşmelerin ardından sıra ağustos ayındaki memur ve memur emeklilerini görüşmesine çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı toplu sözleşmeye çevrildi. Bu toplu sözleşmede karara bağlanacak sadece 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor. Konfederasyonlar, toplu sözleşme için taleplerini hazırlarken bu taleplerin arasında memurlara bayram ikramiyesinin de olması bekleniyor.

Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edildiği takdirde memurlar mevcut rakamlara göre bin 240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

12 milyon emekli için önümüzdeki hafta ikramiye haftası olacak. Kurban Bayramı için ödenmesi beklenen ikramiye haftaya ödenecek. Kesin olan tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuracak. Ancak ödemenin büyük ihtimalle 9 Ağustos Cuma günü yapılması bekleniyor.

Emekliler için biner lira ödeme yapılacakken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar kadar ikramiye alacaklar. Yani bu durumda eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.

Birden fazla gelir ve aylık alanlar ise en fazla ödeneğe imkan veren aylık üzerinden ödeme alacaklar.