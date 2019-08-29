Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındaki tüm sigorta kollarında olduğu gibi Emekli Sandığı (4C) çalışanları yani memurlarda bazı şartları yerine getirdikten sonra emekliliğe hak kazanmaktadır. Emekli olabilmek için gerekli 3 temel şart bulunmaktadır. Prim günlerinin, sigortalı olma sürelerinin ve yaş haddinin tamamlanmasının ardından emekli olmaya hak kazanan vatandaşların akıllarında emeklilik işlemleri ile ilgili bazı sorular bulunmakta. Memur emeklilik başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? İşte merak edilen emeklilik işlemleri ve gerekli evraklar ile ilgili haberimizin detaylar…

Emekli olabilmek için gerekli şartları sağlamış olan vatandaşlar, yapılan incelemelerden sonra emekliliğe hak kazanmışlardır. Bundan sonra yapmaları gerekenler Sosyal Güvenlik Kurumuna emeklilik tahsis ve talep formunu doldurarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

MEMUR EMEKLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Memurların emeklilik başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

– Fotoğraflı ve mühürlü emeklilik belgesi

– 3 adet vesikalık fotoğraf

– Emekli aylığını ve emeklilik ikramiyesini hangi bankadan almak istediğini beyan eden bir dilekçe

– Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanının fotokopisi

– Emekli olmak isteyen erkekler için askerliğini tamamlamış olduğuna dair terhis belgesi ayrıca askerlik borçlanması yapıldı ise bu borçlanmayı gösterir belge ile beraber ödeme belgesi.

– Memuriyete başlama tarihinde mezun olunan okul ile emekli olmak istediği tarihte mezun olduğu okulların diploma örnekleri. (Mutlaka tasdikli olması lazım)

– Eğer sigortalı bir hizmeti var ise ve bu hizmetini memuriyetteki hizmeti ile birleştirmiş ise bunu belgeleyen bir belge ile beraber kesenek farkının tahsil edildiğini gösteren belge.

– Yerleşim belgesi ve kuruma ait resmi kimliği

Emeklilik için gerekli olan bu belgeleri tamamladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu dâhilinde olduğunuz kuruma başvuruda bulunabilirsiniz.