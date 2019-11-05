657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, kamu kurumlarında çalışan memurların mesai saatleri, en fazla kaç saat çalıştırılabilecekleri belirlenmiştir. Buna göre birçok vatandaşın aradığı “memur en fazla kaç saat çalıştırılabilir?” sorusuna cevapta kanunda açıkça belirlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu'nun 99. Maddesi memurların haftalık olarak en fazla kaç saat çalıştırılabileceğinin yanı sıra izin günlerini de belirlemiştir. İşte memur mesaileri ile ilgili haberimizin ayrıntıları…

MEMUR EN FAZLA KAÇ SAAT ÇALIŞTIRILABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu devlet memurlarının haftalık en fazla 40 saat çalıştırabileceğini belirlemiştir. Bunun yanı sıra devlet memurlarının haftalık izin günleri de yasada cumartesi pazar olarak belirtilmiştir. Kamu çalışanlarının haftalık 40 saatten fazla çalışılması durumunda memura çalışılan her fazla bir saat için mesai ödemesi yapılır. Çalışanların fazla mesai ücreti alabilmeleri için ise kendi ve amirinin imzası olan bir fazla mesai çizelgesi hazırlanması gerekmektedir. Memurların alacakları fazla mesai ücretleri de Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

DEVLET KURUMLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

– Adliyeler, 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında,

– Devlet hastaneleri, 09:00 – 12:30 / 13:30 – 16:00 saatleri arasında,

– Sağlık Ocakları 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 saatleri arasında

– SGK, 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında,

– Nüfus müdürlükleri 08:30 – 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında,

– PTT 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında,

– Belediyeler 09.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 saatleri arasında,

– Kaymakamlık 08:30 – 12:30 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında,

– Valilik 08:30 – 12:30 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında,

– Tapu, 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında,

– İŞKUR 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında çalışmaktadır.