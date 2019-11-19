İstifa kararı almak bir çalışan için zorlu süreçlerden biridir. İş yerinde ya da yapmış olduğu iş ile ilgili çeşitli memnuniyetsizlikler yaşayan ve yahut kariyerinde yapmak istediği değişikliklerden dolayı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan devlet memurları işten çıkmak için öncelikle bunu yazılı olarak bildirmelidir. Bu süreçte istifa bildirimini yöneticiye ve ilgili makamlara doğru bir şekilde yapabilmek oldukça önemlidir. Usullere uygun bir şekilde yazılmış olan istifa dilekçesi işleri kolaylaştırırken, aksi bir durumla karşılaşıldığında ise işler pek de istenmeyen bir noktaya gidebilir. İşte bu sebepten dolayı son zamanlar da memurların istifa dilekçelerini nasıl yazacağı ile ilgili çeşitli araştırmalar yapan vatandaşlar konu hakkında internette sık sık aramalar yapmaktadır. Peki, memur istifa dilekçesi nasıl yazılır? Dilekçe örneği nasıl olmalıdır? Tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin detaylarına mutlaka göz atın…

MEMUR İSTİFA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR? DİLEKÇE ÖRNEĞİ…

İstifa her ne kadar can sıkıcı bir konu gibi görünse de bazı durumlarda çalışan için yepyeni bir başlangıca neden olmaktadır. Bazen çalışılan kurumdan bazen yapılan işten bazen yönetici ya da iş arkadaşlarından ötürü yaşanan memnuniyetsizliklerin karşılığı istifa olurken bazen de kariyerde yapılacak yenilik ve atılacak bambaşka adımlar beraberinde istifayı getirmektedir. İşte bu durumda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çalışanlarının yazmaları gereken dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

……… BAKANLIĞINA

……… İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……… MÜDÜRLÜĞÜNE

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20’inci maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94’üncü maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim. …/…20..

Ad Soyadı:

Adres:

Sicil No:

T.C. Kimlik:

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