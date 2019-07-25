İş Kanunu'na göre çalışanlara nazaran daha fazla izin hakkı olan devlet memurları son dönemlerde bu hakları hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilmek için internet üzerinden çeşitli aramalar yapıyor. Memur izinleri: yıllık izin süreleri, refakat, hastalık, mazeret izinleri gibi normal çalışanlardan daha farklıdır. Peki 657 sayılı kanuna bağlı olarak kamuda görev alan memurların kaç günlük izin hakları bulunmaktadır? Haftalık 40 saat çalışma hakları olan memurların hafta sonları izinli sayılmalarının yanı sıra hangi izinleri kaç gündür? İşte haberimizin detayları…

MEMUR İZİNLERİ: YILLIK İZİN SÜRELERİ, REFAKAT, HASTALIK, MAZERET İZİNLERİ

Yıllık izinleri:



Kamuda görev yapan ve 657 sayılı kanununa göre çalışan devlet memurlarının yıllık izi süreleri

– 1 yıldan 10 yıla kadar çalışanlar için 20 gün

– 10 yıldan fazla çalışanlar için 30 gündür.

Zorunlu bir durum olması halinde ise yıllık izne artı olarak 2 günlük yol izni eklenebilir.

*Eğitim alanında çalışan memurların yani öğretmenlerin ise yaz tatili dönemi yıllık izinden sayılır. Yani bunun dışında yıllık izin kullanma hakları yoktur.

*Radyoaktif ışınlarla çalışan personelin yıllık iznine ek olarak bir aylık sağlık izinleri bulunmaktadır.

Hastalık izni:

Memurlar hastalandıkları ve bu hastalıklarını doktor raporuyla desteklemeleri halinde izinli sayılırlar. Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi tedavi süreçleri uzun olan hastalıklarda on sekiz aya kadar diğer hastalıklarda ise on iki aya kadar izin verilir.

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; hastalık izninden dönen memur hastalığının geçtiğine, iyileştiğine dair doktor raporu getirmek zorundadır.

Refakat izni:

Memur olarak görev yapanların ailelerinden birinin (Anne, baba, eş veya çocuk) tedavisi uzun süren bir rahatsızlık veya kaza geçirmeleri halinde onlara refakat etmeleri için alabilecekleri refakat izinleri bulunmaktadır. Bu durum kanuna göre sağlık kurulu raporuyla belgelenmelidir. Refakat izinleri üç aya kadar verilebilir.

Mazeret izni:

Memurların mazeret izni kullanabilmeleri için gerekli bazı durumlar vardır. Bu durumlar;

– Kadın memurların doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam on altı hafta analık izinleri,

– Eşi doğum yapan memur için isteği üzerine on günlük babalık izni,

– En az yüzde 70 oranında engelli çocuğu olan memurun, çocuğunun hastalanması halinde on güne kadar mazeret izni,

– Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir