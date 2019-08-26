Memur-Sen bugün 81 ilde eylem yapacak!

Memur-Sen Konfederasyonu, bugün 81 ilde, “Emeğe Saygı, Adalete Davet” temasıyla basın açıklamaları gerçekleştirecek.

1 Ağustos'ta başlayan ve 21 Ağustos itibariyle uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşınmıştı.

Memur-Sen, 20 gün boyunca yoğun bir emekle yapılan pazarlıkta üzerinde uzlaşılan maddelerin Kamu İşvereni tarafından hiç görüşülmemiş ve uzlaşılmamış gibi kabul edilerek Hakem Kurulu’na götürülmesine çeşitli vesilelerle tepki göstermişti.

’20 MİLYONU AŞKIN İNSANI İLGİLENDİRİYOR’

Toplu Sözleşmede masanın yetkili konfederasyonu olarak Memur-Sen, 5 milyondan fazla kamu görevlisi ve emeklisini doğrudan, aileleriyle birlikte 20 milyon, tesir ettiği alan itibariyle 82 milyon insanı etkileyecek olan bu süreçte kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için 81 ilde “Emeğe Saygı, Adalete Davet” temasıyla basın açıklamaları düzenleme kararı aldı.

81 ilde gerçekleştirilecek olan basın açıklamalarıyla 5 milyonu aşkın kitleyi temsil eden Memur-Sen teşkilatlarının kamu görevlilerinin haklı beklentilerini ve itirazlarını tüm Türkiye'ye haykıracağı basın açıklamaları bugün öğlen gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

Hükümet memura ve memur emeklisine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam teklifinde bulunmuştu. Hakim konfederasyon Memur-Sen bu teklifi kabul etmemiş ve Hakem Kurulu’na geçen cuma günü başvurmuştu. Gözler hakem heyetinin vereceği kararda olacak.

MEMUR-SEN NE İSTİYOR?

Memur-Sen hükümetin teklif ettiği 2020 yılı için yüzde 4+4’lük zam yerine yüzde 8+7, 2021 yılı için teklif edilen yüzde 3+3’lük zam yerine yüzde 6+6 zam istiyor.